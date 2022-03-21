Больше не буду, они закрывают глаза на убийства детей — Вакарчук про обращения к россиянам и свою миссию

Во время войны музыканты, актеры, шоумены и другие артисты приобщаются к помощи страны. Каждый — по мере возможности.

Святослав Вакарчук как символ украинской лирики тоже не остался в стороне. В интервью Украинской правде он рассказал, чем занимается в непростые времена войны.

Помощь Украине

Львов, Одесса, Николаев — музыкант ездит по городам Украины, чтобы поддержать песней свой народ. Он поет на вокзалах, в метро, ​​на Потемкинской лестнице и в других местах.

Все началось с того, что в одном из военных госпиталей Святослава попросили прийти и поддержать раненых. Когда музыкант появился в госпитале, остался там на несколько часов.

Святослав много общался с персоналом, ранеными и увидел, насколько важной является человеческая поддержка для других.

Я понял, что это будет одной из моих миссий. Я буду ездить по стране и всеми своими возможностями буду поднимать боевой дух там, где это нужно, помогать морально.

Святослав делится, что ему это удается очень неплохо.

Больше недели певец с командой занимаются перевозкой сверхважной помощи. Это оптика и другие приборы, которые нужно быстро доставить.

Музыкант сотрудничает с волонтерами и властями Львова.

Зов души и импровизация

Именно так Святослав называет то, чем занимается. Рассказывает, что ничего не делает запланировано. Часто улавливает спонтанные желания.

Например, спеть на вокзале Львова или поделиться какой-нибудь важной вещью.

— Стоит пианино — ты понимаешь, если пройдешь мимо, будет странно. Как не сесть и не спеть?

Хочешь спеть одну песню, а потом оказывается, что пел 45 минут, потому что так складывается ситуация и в этом нуждаются люди.

Певец делится, что чаще всего людям нужна моральная поддержка, некоторым не хватает объятий, кому-то просто нужно выговориться.

Святослав призывает проявлять человеческие качества и тем самым демонстрировать единство. Признается, что с каждым днем становится все труднее.

Сначала я делал это все как-то интуитивно, а сейчас уже не знаю, как справиться со всеми вызовами и просьбами приехать.

Музыкант рассказывает, что старается никому не отказывать в просьбах.

О россиянах

В начале войны Святослав Вакарчук обращался к россиянам с призывом не молчать. Теперь перестал, так как понял, что в этом нет смысла.

Он почти перестал верить в российский народ и элиту, которые могли бы свергнуть Путина.

Мы постоянно называем имя Путин, но фактически оправдываем большое количество россиян, которые на самом деле являются частью этой зловещей истории.

Посты от россиян “Мы против войны” уже не работают. Потому что в их руках гораздо более серьезное оружие, чем посты в Facebook или Instagram, которое они не используют.

Они не прошли и не хотят проходить свой рубикон. Они считают, что их комфортная и стабильная жизнь стоит того, чтобы закрыть глаза на убийства детей в Украине.

Об украинской нации

— Мне кажется, что война окончательно сформировала политическую нацию. Причем сформировала очень быстро. Путин стратегически абсолютно просчитался, когда решил, что этой войной он остановит или уничтожит Украину

Я не представляю себе, чтобы после всех этих событий, чтобы у нас еще когда-нибудь сеьезно встал вопрос: патриот ли ты своей страны, политики проукраинские или не проукраинские?

Я думаю, что эти вопросы уже остались в прошлом. Главное сейчас выстоять и победить.

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