Интервью

Больше не буду, они закрывают глаза на убийства детей — Вакарчук про обращения к россиянам и свою миссию

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 21 марта 2022, 19:00
Святослав Вакарчук — допомога Україні, думки про росіян та українську націю
Фото: УНІАН

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