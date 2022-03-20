Почему в Украины есть большой шанс на победу, и при чём тут женщины: Себастьян Юнгер про три составляющие нашей силы

Вера в хороший результат в деле, говорят, это уже половина этого дела. Мы тоже верим в победу — ведь иначе быть не может: в мире всегда добро побеждает зло.

А еще сильнее нас делает вера всего мира в победу Украины. Разговор с Себастьяном Юнгером доказывает: мир нами восхищается.

Американский журналист, военный корреспондент, который освещал войну в Афганистане, дал интервью журналистке Голоса Америки и рассказал о трёх причинах, почему Украина имеет большой шанс на победу в войне с Россией.

На самом деле ни для кого не секрет, что в силы украинской армии мало верили. Перед войной мы видели, что много экспертов-аналитиков в США говорили, что Россия быстро победит, а в Украине начнется повстанческое движение с поддержкой из Америки.

Они признавали, что оккупировать страну очень тяжело. Но, кажется, никто не сомневался, что Киев падёт через несколько дней.

Почему это случилось?

На самом деле вся суть в том, как всё это время мир представлял те или иные страны мира.

Россия — сверхдержава. Я думаю, мы допускали, что они более компетентны, что у них больше возможностей, чем есть на самом деле. Америка — еще одна сверхдержава, и мы потерпели подобной неудачи. Мы совсем забыли, что сверхдержава не всегда побеждает.

Себастьян достаточно много это изучал, и написал об этом книгу под названием Свобода. Книга станет пособием геополитических феноменов: почему аутсайдеры, меньшие по размеру и менее мощные группы, часто побеждают большего противника.

Если бы так не было, если бы самая большая страна, самая большая империя всегда побеждала, в мире бы не было никаких шансов на свободу.

– Мир состоялся б из нескольких мега держав, у населения бы не было автономии, но мир так не выглядит. Так, вероятно, наши аналитики забыли, что на протяжении долгой истории человечества, меньшие группы часто, к счастью, побеждают большие.

Откуда идет сила украинской армии?

– Freedom — английское слово “свобода”, происходит от средневекового немецкого слова “любимые”. Когда люди борются за свою свободу, они и вправду борются за защиту своих семей, детей, своих общин.

Они борются, чтобы защитить вещи, за которые стоит умереть, и я не уверен, что у российских солдат есть такое чувство. Я думаю, что некоторые из них ошеломлены, почему они там.

Поэтому когда вы защищаете свои дома, люди воюют очень и очень эффективно. В украинцев было время подготовиться – война на Донбассе длилась уже почти 8 лет. Очевидно, что украинское общество научилось мыслить категориями войны и готовиться к ней.

И, конечно, было важное оружие, как вот ракеты Stinger.

Украинская женщина в американских СМИ

По мнению Себастьяна, именно женщины придают моральной легитимности любому общественному делу. Это все началось 100 лет назад в США, когда женщины присоединились к движению рабочих, и эксплуатированные работники наконец получили права и справедливую оплату.

Когда женщины что-то поддерживают, это поддерживает общество.

– Также существуют моральные, социальные санкции против массового убийства женщин. Деспоты-автократы будут стрелять из автоматов по толпе мужчин, потому что толпа мужчин, как бы это кому-то не нравилось, выглядит как бунт. Как только женщины вовлекаются к чему-либо, это выглядит не как бунт, а как моральное движение.

Итак, 3 вещи, важные для этих движений по мнению Себастьяна Юнгера:

Бороться за что-то благородное, как вот за свободу и сообщество, за что-то, что есть глубокой человеческой ценностью. Лидеры, готовые умереть. Лидеры, которые не прячутся за другими людьми, готовые принять тот же риск, те же трудности, что и люди, окружающие их. Если у вас этого нет – движение не победит. Наконец ещё один общий элемент — это женщины во всех ролях, особенно, в политическом или общественном движении.

Особенно важно иметь женщин. У них больший моральный авторитет и они действуют иначе, чем мужчины. У них есть горизонтальные сети, а не иерархические, как у мужчин, что очень важно.

Журналист считает, что украинское правительство и СМИ заботятся о том, чтобы международные СМИ знали, что женщины являются частью этого движения.

Специфический опыт или обычная реакция: почему у нас все массово волонтёрят?

Юнгер акцентирует: Украина — это очень развитое современное общество, а войны часто разжигаются в странах, которые не настолько экономически, культурно та интеллектуально развиты как Украина.

– Первой войной, о которой я писал, была Босния во время осады Сараево. Украина очень напоминает мне об этих событиях. Современная армия с танками, артиллерией и авиацией атаковала и в конце концов окружала города, заполненные гражданскими, и обстреливала их.

В Сараево я увидел общество, которое работало вместе, чтобы противостоять этой угрозе. У меня было огромное желание быть частью этого.

Война трагична, но есть человеческий опыт в войне, очень убедительный, и по которому люди на самом деле скучают.

По мнению журналиста, после окончания войны и победы Украины вполне возможно, что будет существовать некоторая тоска по дням солидарности, мужества и благородства, которые так наполняют украинские сердца сегодня. А вопреки всем трудностям — у Украины есть большой шанс на победу.

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