Дипломатические победы Украины: отказ от газовой иглы и полная изоляция РФ

Война идет не только на поле и информационном пространстве, но и в делах дипломатических. Так с начала полномасштабного вторжения Украине удалось нанести разрушительные удары по экономике российского агрессора. Конечно, с помощью мировых партнеров.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что обязательно продолжит выявлять все факты спонсирования иностранными компаниями российской военной машины и давить на немедленный выход иностранных бизнесов из РФ.
В общем, любой порядочной международной компании не место в России.
В общем, любой порядочной международной компании не место в России.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Швейцарии. В своей речи Глава государства призвал к полной заморозке активов лиц, причастных к развертыванию полномасштабной войны против Украины.
Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с российским Газпромом на фоне войны в Украине. Действие контракта истекает в конце года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к швейцарцам. Он поблагодарил их за поддержку Украины во время войны и отметил, что ресурсы Швейцарии для помощи украинцам и санкциям россиянам еще не исчерпались.