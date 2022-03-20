Мир

Дипломатические победы Украины: отказ от газовой иглы и полная изоляция РФ

20 марта 2022, 11:47
Дипломатичні перемоги України

Больше видео
0:03:17
Как благотворительные зайцы спасли семью Пономаренко
Благотворительные зайцы и мирное небо: Германия приютила более 150 тыс. украинцев
0:06:01
Максим Скубенко
Россияне не верят даже родным детям в Украине: основные нарративы пропаганды РФ
0:04:44
Святкування річниці анексії Криму в Москві та виступ Путіна
Бал сатаны на годовщину аннексии Крыма — как выступление Путина освистали в Москве
Олаф Шольц
Один оттенок Олафа Шольца. Какую роль в судьбе Украины играет канцлер Германии
Смотреть больше

Последние видео
0:03:05
СБУ перехопило розмову ворога 20.03.22

“Секретная” тактика российских оккупантов. СБУ перехватило новый разговор врага
Оперативна обстановка 20 березня
Недовольство Кремля и психологический раздор: ситуация на фронте по состоянию на 20 марта
Дипломатичні перемоги України
Дипломатические победы Украины: отказ от газовой иглы и полная изоляция РФ
ОПЗЖ та партія Шарія - під час війни діяльність партій зупинено РНБО
ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок и другие — какие партии прекращают свою деятельность и почему
0:09:49
звернення Зеленського 19 березня
Мы – украинцы, и для нас человек – бесценен. Обращение Зеленского на 24 день войны с Россией
Ярослава Магучіх
Украинки снова на высоте: Магучих выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике
0:02:58
Ірина Верещук про результати гуманітарних коридорів 19 березня
Результаты работы гуманитарных коридоров 19 марта и предстоящие маршруты эвакуации в Украине
0:03:17
Как благотворительные зайцы спасли семью Пономаренко
Благотворительные зайцы и мирное небо: Германия приютила более 150 тыс. украинцев
0:08:39
Віталій і Володимир Клички про ситуацію в Києві 19 березня
О ситуации в Киеве, гуманитарной помощи и работе госслужб — на связи Виталий и Владимир Кличко
0:03:26
Ситуація в Миколаївській області 19.03.2022
Боевые действия отодвигаются от Николаева — Ким о жизни города и области
Больше видео
Оперативна обстановка 20 березня
Читать дальше
Недовольство Кремля и психологический раздор: ситуация на фронте по состоянию на 20 марта
ОПЗЖ та партія Шарія - під час війни діяльність партій зупинено РНБО
Читать дальше
ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок и другие — какие партии прекращают свою деятельность и почему

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь