Дипломатические победы Украины: отказ от газовой иглы и полная изоляция РФ

Война идет не только на поле и информационном пространстве, но и в делах дипломатических. Так с начала полномасштабного вторжения Украине удалось нанести разрушительные удары по экономике российского агрессора. Конечно, с помощью мировых партнеров.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что обязательно продолжит выявлять все факты спонсирования иностранными компаниями российской военной машины и давить на немедленный выход иностранных бизнесов из РФ.

В общем, любой порядочной международной компании не место в России.

Поддержка мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Швейцарии. В своей речи Глава государства призвал к полной заморозке активов лиц, причастных к развертыванию полномасштабной войны против Украины.

Отказ от газовой иглы РФ

Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с российским Газпромом на фоне войны в Украине. Действие контракта истекает в конце года.

Изоляция РФ

57 городов Польши в одностороннем порядке прекратили действия соглашений по сотрудничеству с 48 городами РФ и 12 городами Беларуси.

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний Baker Hughes останавливает инвестиции в России из-за войны против Украины.

Немецкая компания Bosch готовится к полной остановке производства на российских заводах, в частности, на заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге, поскольку РФ использовала ее продукцию в военных целях.

Гуманитарная помощь

Великобритания передала Украине более двух миллионов единиц медицинских средств и оборудования. Также на лечение в Британию прибыл 21 онкобольной ребенок.

Правительство Венгрии направило в Украину очередной гуманитарный конвой – 5 грузовиков со средствами первоочередной медицинской помощи, а также продукты и гигиенические средства.

Международный комитет Красного Креста в Монако передал Центру детской нейрохирургии в Киеве медикаменты и оборудование на сумму 268 тысяч евро.

С начала полномасштабной войны РФ Хорватия предоставила Украине около 115 тонн гуманитарной помощи, а также пожарное снаряжение стоимостью около 60 тысяч долларов.

Во Львове разгрузили пять фур гуманитарной помощи из Грузии.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к швейцарцам. Он поблагодарил их за поддержку Украины во время войны и отметил, что ресурсы Швейцарии для помощи украинцам и санкциям россиянам еще не исчерпались.