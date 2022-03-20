Дипломатичні перемоги України: відмова від газової голки та повна ізоляція РФ

Війна точиться не лише на полі бою та інформаційному просторі, але й у справах дипломатичних. Так від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалось зробити руйнівні удари по економіці російського агресора. Звичайно ж, із допомогою світових партнерів.
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що обов’язково продовжить виявляти всі факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ.
Загалом будь-якій порядній міжнародній компанії не місце в Росії.
Загалом будь-якій порядній міжнародній компанії не місце в Росії.
Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії. У своїй промові Глава держави закликав до повного заморожування активів осіб, причетних до розгортання повномасштабної війни проти України.
Болгарія не буде продовжувати контракт на постачання природного газу з російським Газпромом на тлі війни в Україні. Дія контракту спливає наприкінці року.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до швейцарців. Він подякував їм за підтримку України в часи війни й наголосив на тому, що ресурси Швейцарії для допомоги українцям та санкцій росіянам ще не вичерпалися.