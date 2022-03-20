Дипломатичні перемоги України: відмова від газової голки та повна ізоляція РФ

Війна точиться не лише на полі бою та інформаційному просторі, але й у справах дипломатичних. Так від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалось зробити руйнівні удари по економіці російського агресора. Звичайно ж, із допомогою світових партнерів.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що обов’язково продовжить виявляти всі факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ.

Загалом будь-якій порядній міжнародній компанії не місце в Росії.

Підтримка світу

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії. У своїй промові Глава держави закликав до повного заморожування активів осіб, причетних до розгортання повномасштабної війни проти України.

Відмова від газової голки РФ

Болгарія не буде продовжувати контракт на постачання природного газу з російським Газпромом на тлі війни в Україні. Дія контракту спливає наприкінці року.

Ізоляція РФ

57 міст Польщі в односторонньому порядку припинили дії угод щодо співпраці з 48 містами РФ та 12 містами Білорусі.

Одна з найбільших нафтосервісних компаній Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії через війну проти України.

Німецька компанія Bosch готується до повної зупинки виробництва на російських заводах, зокрема на заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі, оскільки РФ використовувала її продукцію у воєнних цілях.

Гуманітарна допомога

Велика Британія передала Україні понад два мільйони одиниць медичних засобів та обладнання. Також на лікування до Британії прибула 21 онкохвора дитина.

Уряд Угорщини направив до України черговий гуманітарний конвой – 5 вантажівок із засобами першочергової медичної допомоги, а також продукти та гігієнічні засоби.

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Монако передав Центру дитячої нейрохірургії у Києві медикаменти та обладнання на суму 268 тисяч євро.

З початку повномасштабної війни РФ Хорватія надала Україні майже 115 тонн гуманітарної допомоги, а також пожежне спорядження вартістю близько 60 тисяч доларів.

У Львові розвантажили п’ять фур гуманітарної допомоги з Грузії.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до швейцарців. Він подякував їм за підтримку України в часи війни й наголосив на тому, що ресурси Швейцарії для допомоги українцям та санкцій росіянам ще не вичерпалися.