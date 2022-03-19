Благодійні зайці й мирне небо: як Німеччина прихистила понад 150 тис. українців

Привітна Німеччина прийняла уже понад 150 тисяч українців. Як їм там живеться та чим забезпечує Німеччина наших біженців – розповість родина Пономаренків.

Вони тікали з окупованої рашистами Балаклії. ЗМІ неодноразово розповідали, як тамтешня школярка Аліса продавала власноруч пошитих зайців, а гроші віддавала на благочинність.

Балаклію ворог обстрілював з першого дня війни. Мирні жителі змушені були переховуватися від бомбардування у підвалі. Зараз там панує голод, холод, також відсутні ліки.

Благодійні зайці

Кілька років тому про благодійну акцію “Зайчик врятує світ”, започатковану тоді ще 10-річною Алісою з містечка Балаклія дізналася вся країна. Дівчинка продавала власноруч пошиті іграшки, а гроші відправляла на лікування онкохворих дітей. А коли в її дім прийшла війна – “зайці” врятували її життя.

Якби я тоді не шила цих зайців, то цього всього і не було б.

Бо саме дівчина, яка колись купувала іграшки в Аліси, почула про біду і допомогла Алісі з рідними вирватися з пекла окупації.

Як вирвалися з пекла

Окупанти накривали градами Балаклію з першого дня війни, снаряд влучив у багатоповерхівку Аліси. Два тижні діти жили в підвалі. А коли після запеклих боїв окупанти прорвалися в місто, мама дівчинки – журналістка місцевого радіо – вирішила рятувати дітей.

Я зрозуміла, що це не жарти, це війна і нас вбивають. Проти матерів воюють, проти маленьких дітей, проти мирних людей, більшість з яких російськомовні, розповідає жінка про реалії “русского міра”.

Рашисти не раз обстрілювали машини й вбивали мирних жителів. Попри це, родина Пономаренків вирішила прориватися через російські блокпости – окупанти, націливши зброю, обшукали автомобіль і дивом пропустили. Пономаренки вивезли трьох своїх і чотирьох чужих дітей.

Прийняла переселенців родина з Німеччини. Вона ж допомагає оформити тимчасовий прихисток. Юристи кажуть – саме такий спосіб – “тимчасовий захист” в країнах ЄС дозволяє працювати й вільно пересуватися країною.

Чому не статус біженця?

За спрощеною процедурою українці отримують право на проживання в країні на 1 рік із можливим продовженням до 3 років, право на освіту, медичне страхування, соціальну допомогу – в Німеччині понад 300 євро в місяць на людину. При потребі нададуть тимчасове помешкання.

Якщо ж заявити про статус біженця, то українці втрачають чимало привілеїв, запевняють юристи.

По-перше, право на виїзд із країни, яка дає прихисток, і повернення до України.

Юристка Лариса Матвєєва пояснює:

До цього часу, поки ви не оформили статус біженця, ви не маєте права працювати. Так вам дають соціальні гарантії, житло, проте це буде житло з категорії, які надаються для біженців.

Як Німеччина приймає українців

Балаклійці досі не можуть повірити в тишу за вікном і вражені гостинністю європейців. А тим, хто шукає прихисток за кордоном, радять оселятися в невеличких містах.

Батьки Аліси шукають роботу, сама ж вона днями піде до школи, та не тільки вчитися. Аліса мріє, аби про її благодійних українських зайців тепер дізналися і в Німеччині.

Я планую продовжувати свою благодійну діяльність. Буде благодійний ярмарок в школі, тож я буду шити якісь маленькі іграшки.

А що потрібно пам’ятати українським біженцям в ЄС, читайте у матеріалі.