Світ

Благодійні зайці й мирне небо: як Німеччина прихистила понад 150 тис. українців

Тетяна Доцяк 19 Березня 2022, 16:00

Більше відео
0:04:44
Святкування річниці анексії Криму в Москві та виступ Путіна
Бал сатани на річницю анексії Криму — як виступ Путіна освистали в Москві
Олаф Шольц
Один відтінок Олафа Шольца. Яку роль в долі України відіграє канцлер Німеччини
0:03:17
Як Латвія підтримує Україну
Розуміє нас, як ніхто інший — як Латвія потужно допомагає Україні
0:12:24
Володимир Зеленський у Буденстазі
Зруйнуйте цю стіну! Повний виступ Зеленського у Бундестазі 17 березня
Дивитись більше

Останні відео
0:03:05
Повітряні сили України

Оспівані пташки Байрактари: вражаюча робота Повітряних сил української армії
0:03:17
Як благодійні зайці врятували родину Пономаренко
Благодійні зайці й мирне небо: як Німеччина прихистила понад 150 тис. українців
0:03:35
чоловіка 9 годин рятувальники витягали з-під завалів
9 годин без спочинку — як у Харкові рятувальники під сиренами діставали чоловіка з-під завалів
0:03:23
Російські пропагандисти готують фейки про війну в Україну
Акторів везуть вантажівками: як російська пропагандистська машина створює фейки про українців
0:02:46
Арестович про Чорнобаївку
Побачити Чорнобаївку та померти: Арестович про те, як ЗСУ вшосте розбили російські війська
0:05:51
Ситуація в Маріуполі
Знищення Маріуполя – особиста вказівка Путіна: Денисенко про ситуацію в блокадному місті
0:03:21
Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку України
Діти не повинні вмирати! Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку нашої країни
0:03:13
Благодійні зайці й мирне небо: як Німеччина прихистила понад 150 тис. українців
Прицільні обстріли та “заочне поховання Путіна”: як Запоріжжя стало форпостом Приазов’я
Смог у місті
Смог у Києві: що відомо та чи є небезпека (оновлено)
0:04:44
Святкування річниці анексії Криму в Москві та виступ Путіна
Бал сатани на річницю анексії Криму — як виступ Путіна освистали в Москві
Більше відео
Повітряні сили України
Читати далі
Оспівані пташки Байрактари: вражаюча робота Повітряних сил української армії
чоловіка 9 годин рятувальники витягали з-під завалів
Читати далі
9 годин без спочинку — як у Харкові рятувальники під сиренами діставали чоловіка з-під завалів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь