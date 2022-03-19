Мир

Благотворительные зайцы и мирное небо: Германия приютила более 150 тыс. украинцев

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Татьяна Доцяк 19 марта 2022, 16:00

Больше видео
0:04:44
Святкування річниці анексії Криму в Москві та виступ Путіна
Бал сатаны на годовщину аннексии Крыма — как выступление Путина освистали в Москве
Олаф Шольц
Один оттенок Олафа Шольца. Какую роль в судьбе Украины играет канцлер Германии
0:03:17
Як Латвія підтримує Україну
Понимает, как никто другой — как Латвия мощно помогает Украине
0:12:24
Володимир Зеленський у Буденстазі
Разрушьте эту стену! Полное выступление Зеленского в Бундестаге 17 марта
Смотреть больше

Последние видео
0:03:23
Андре Тан

Сначала не было даже выкроек: как Андре Тан начал шить дизайнерские бронежилеты для бойцов ВСУ
0:03:05
Повітряні сили України
Воспетые птички Байрактары: впечатляющая работа Воздушных сил украинской армии
0:03:17
Как благотворительные зайцы спасли семью Пономаренко
Благотворительные зайцы и мирное небо: Германия приютила более 150 тыс. украинцев
0:03:45
чоловіка 9 годин рятувальники витягали з-під завалів
9 часов без передышки — в Харькове спасатели под сиренами доставали мужчину из-под завалов
0:03:23
Російські пропагандисти готують фейки про війну в Україну
Актеров везут грузовиками: как российская пропагандистская машина создает фейки об украинцах
0:02:46
Арестович про Чорнобаївку
Увидеть Чернобаевку и умереть: Арестович о том, как ВСУ в шестой раз разбили российские войска
0:05:51
Ситуація в Маріуполі
Уничтожение Мариуполя – личное указание Путина: Денисенко о ситуации в блокадном городе
0:03:21
Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку України
Дети не должны умирать! Митинг украинских мам в Варшаве в поддержку нашей страны
0:03:13
Заочне поховання Путіна
Прицельные обстрелы и “заочные похороны Путина”: как Запорожье стало форпостом Приазовья
Смог у місті
Смог в Киеве: что известно и есть ли опасность (обновлено)
Больше видео
Повітряні сили України
Читать дальше
Воспетые птички Байрактары: впечатляющая работа Воздушных сил украинской армии
чоловіка 9 годин рятувальники витягали з-під завалів
Читать дальше
9 часов без передышки — в Харькове спасатели под сиренами доставали мужчину из-под завалов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь