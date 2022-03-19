Благотворительные зайцы и мирное небо: Германия приютила более 150 тыс. украинцев

Приветливая Германия приняла более 150 тысяч украинцев. Как им там живется и чем обеспечивает Германия наших беженцев – расскажет семья Пономаренко.

Они убегали с оккупированной рашистами Балаклеи. СМИ неоднократно рассказывали, как школьница из Балаклеи Алиса продавала собственноручно сшитых зайцев, а деньги отдавала на благотворительность.

Балаклею враг обстреливал с первого дня войны, мирные жители вынуждены были скрываться от бомбардировки в подвале. Сейчас там царит голод, холод, также отсутствуют лекарства.

Благотворительные зайцы

Несколько лет назад о благотворительной акции “Зайчик спасет мир”, которую начала тогда еще 10-летняя Алисой из городка Балаклея узнала вся страна. Девочка продавала собственноручно сшитые игрушки, а деньги отправляла на лечение онкобольных детей. А когда в ее дом пришла война – “зайцы” спасли ее жизнь.

Если бы я тогда не шила этих зайцев, этого всего и не было бы.

Ведь именно девушка, когда-то покупавшая игрушки у Алисы, услышала о беде и помогла Алисе с родными вырваться из ада оккупации.

Как вырвались из ада

Оккупанты накрывали градами Балаклею с первого дня войны, снаряд попал в многоэтажку Алисы. Две недели взрослые и дети жили в подвале.

А когда после ожесточенных боев оккупанты прорвались в город, мама девочки – журналистка местного радио – решила спасать детей.

Я поняла, что это не шутки, это война и нас убивают. Против матерей воюют, против маленьких детей, против мирных людей, большинство из которых русскоязычные, — рассказывает женщина о реалиях “русского мира”.

Рашисты не раз обстреливали машины и убивали мирных жителей. Несмотря на это, семья Пономаренко решила прорываться через российские блокпосты. Оккупанты, нацелив оружие, обыскали автомобиль и чудом пропустили. Пономаренко вывезли троих своих и четверых чужих детей.

Приняла переселенцев семья из Германии и помогла оформить временное убежище. Юристы говорят – именно такой способ – “временная защита” в странах ЕС позволяет работать и свободно передвигаться по стране.

Почему не статус беженца?

По упрощенной процедуре украинцы получают право на проживание в стране на 1 год с возможным продлением до 3 лет, право на образование, медицинское страхование, социальную помощь – в Германии более 300 евро в месяц на человека. При необходимости будет предоставлено временное жилье.

Если заявить о статусе беженца, то украинцы теряют немало привилегий, уверяют юристы.

Во-первых, право на выезд из страны, которая дает убежище и возвращение в Украину. Юрист Лариса Матвеева объясняет:

До тех пор, пока вы не оформили статус беженца, вы не имеете права работать. Да, вам дают социальные гарантии, жилье, однако это будет жилье из категории, которые предоставляются для беженцев.

Как Германия принимает украинцев

Балаклейцы до сих пор не могут поверить в тишину за окном и поражены гостеприимством европейцев, а еще — советуют тем, кто ищет жилье за границей, селиться в небольших городах.

Родители Алисы ищут работу, сама она на днях пойдет в школу, но не только учиться. Алиса мечтает, чтобы о ее благотворительных украинских зайцах теперь узнали и в Германии.

Я планирую продолжать свою благотворительную деятельность. Будет благотворительная ярмарка в школе, и я буду шить какие-то маленькие игрушки.

О том, что нужно помнить украинским беженцам в ЕС, читайте в материале.