Чи можна отримати паспорт під час війни або що робити, коли документ втрачено?

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 19 Березня 2022, 08:00
паспорт україни під час війни
Фото: Depositphotos

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