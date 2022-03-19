Чи можна отримати паспорт під час війни або що робити, коли документ втрачено?

Яка альтернатива оригіналам документів під час війни, якщо втратили, загубили чи просто не маєте паспорта. А як щодо поїздки закордон з дітьми та тваринами?

Розберімо різні приклади детальніше.

Чи можна отримати чи відновити паспорт України під час війни

Через напад Росії на Україну ДМС призупинила роботу інформаційно-комунікаційних систем та обмежила надання адміністративних послуг. Про це повідомляє державний офіційний сайт gov.ua.

Зокрема, це стосується видачі паспорта громадянина України та виготовлення й доставлення його до відповідних територіальних органів.

Замовити новий біометричний паспорт України під час війни неможливо.

Проте там, де відносно спокійно та не ведуться активні бойові дії, а територія підконтрольна державній адміністрації, міграційна служба продовжує роботу.

У таких регіонах можна отримати вже виготовлений паспорт тільки в тому разі, якщо ви замовляли його раніше.

Як бути, якщо немає паспорта України

Зараз кожен громадянин повинен мати при собі документ, що посвідчує особу та громадянство, в ідеалі — паспорт України.

У разі, якщо з вашим українським паспортом щось трапилося, ви можете посвідчувати особу завдяки закордонному паспорту або посвідченням.

Якщо ж документ є, але прострочений, то його можна показувати, адже він вважатиметься дійсним.

Або ж використовуйте поки єДокумент у Дії. Якщо у вас підвантажені документи в застосунку Дія, то ви безперешкодно можете користуватися ним.

Застосунок є офіційним та визнаний Офісом президента.

В межах України можна вільно користуватися електронною системою для посвідчення особи.

Як перетнути кордон без біометричного паспорта?

Країни пішли на поступки українцям. Тож від початку війни умови перетину кордону значно спростили.

За кордон, якщо немає закордонного паспорта, зараз пропускають з будь-яким українським. До того ж неважливо, старого він чи нового зразка.

Дітям теж не обов’язково мати паспорт, достатньо взяти свідоцтво про народження. Згода обох батьків не потрібна.

Тварин без перешкод пускають за кордон без ветеринарних паспортів.

Перш ніж їхати в іншу країну, треба уважно дослідити те, що треба мати з собою для перетину кордону, щоб не було проблем.

Детальніше про всі тонкощі та актуальні правила виїзду до Польщі для українців ми вже розповідали.