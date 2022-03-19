Можно ли получить паспорт во время войны или что делать, когда документ потерян?

Вероника Кононенко, практикантка сайта 19 марта 2022, 08:00
паспорт україни під час війни
Фото: Depositphotos

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