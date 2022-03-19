Можно ли получить паспорт во время войны или что делать, когда документ потерян?

Какая альтернатива оригиналам документов во время войны, если потеряли, испортили или просто нет паспорта. А как насчет поездки заграницу с детьми и животными?
Разберем разные примеры подробнее.
Из-за войны в стране ДМС приостановила работу информационно-коммуникационных систем и ограничила предоставление административных услуг. Об этом сообщает государственный официальный сайт gov.ua.
В частности, это касается выдачи паспорта гражданина Украины и изготовления и доставки его в соответствующие территориальные органы.
Заказать новый биометрический паспорт сейчас невозможно.
Заказать новый биометрический паспорт сейчас невозможно.
Однако там, где относительно спокойно и не ведутся активные боевые действия, а территория подконтрольная государственной администрации, миграционная служба продолжает работу.
В таких регионах можно получить уже изготовленный паспорт только в том случае, если вы заказывали его раньше.
Сейчас каждый гражданин должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и гражданство, в идеале паспорт Украины.
В том случае, если с вашим украинским паспортом что-то случилось, вы можете удостоверять личность благодаря загранпаспорту или удостоверениям.
Если документ есть, но он просроченный, то его можно показывать, он будет считаться действительным.
Или же используйте пока єДокумент. Если у вас подгружены документы в приложении Дія, то вы можете пользоваться им.
Приложение является официальным и признанным Офисом президента.
Поэтому в пределах Украины можно свободно пользоваться электронной системой для удостоверения личности, если что-нибудь случилось с оригиналами.
Страны пошли на уступки украинцам. Так что с начала войны условия пересечения границы значительно упростились.
За границу, если нет загранпаспорта, сейчас пропускают с любым украинским. При этом неважно, старого он или нового образца.
Детям тоже не обязательно иметь паспорт, достаточно взять свидетельство о рождении. Согласие обоих родителей не нужно.
Детям тоже не обязательно иметь паспорт, достаточно взять свидетельство о рождении. Согласие обоих родителей не нужно.
Животных беспрепятственно пускают за границу без ветеринарных паспортов.
Прежде чем ехать в другую страну, нужно внимательно изучить, что нужно иметь с собой для пересечения границы, чтобы не было проблем.
Детальнее обо всех тонкостях и актуальных правилах выезда в Польшу для украинцев мы уже рассказывали.