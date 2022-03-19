Можно ли получить паспорт во время войны или что делать, когда документ потерян?

Какая альтернатива оригиналам документов во время войны, если потеряли, испортили или просто нет паспорта. А как насчет поездки заграницу с детьми и животными?

Разберем разные примеры подробнее.

Можно ли получить или восстановить паспорт Украины во время войны

Из-за войны в стране ДМС приостановила работу информационно-коммуникационных систем и ограничила предоставление административных услуг. Об этом сообщает государственный официальный сайт gov.ua.

В частности, это касается выдачи паспорта гражданина Украины и изготовления и доставки его в соответствующие территориальные органы.

Заказать новый биометрический паспорт сейчас невозможно.

Однако там, где относительно спокойно и не ведутся активные боевые действия, а территория подконтрольная государственной администрации, миграционная служба продолжает работу.

В таких регионах можно получить уже изготовленный паспорт только в том случае, если вы заказывали его раньше.

Как быть, если нет паспорта Украины?

Сейчас каждый гражданин должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и гражданство, в идеале паспорт Украины.

В том случае, если с вашим украинским паспортом что-то случилось, вы можете удостоверять личность благодаря загранпаспорту или удостоверениям.

Если документ есть, но он просроченный, то его можно показывать, он будет считаться действительным.

Или же используйте пока єДокумент. Если у вас подгружены документы в приложении Дія, то вы можете пользоваться им.

Приложение является официальным и признанным Офисом президента.

Поэтому в пределах Украины можно свободно пользоваться электронной системой для удостоверения личности, если что-нибудь случилось с оригиналами.

Как пересечь границу без биометрического паспорта?

Страны пошли на уступки украинцам. Так что с начала войны условия пересечения границы значительно упростились.

За границу, если нет загранпаспорта, сейчас пропускают с любым украинским. При этом неважно, старого он или нового образца.

Детям тоже не обязательно иметь паспорт, достаточно взять свидетельство о рождении. Согласие обоих родителей не нужно.

Животных беспрепятственно пускают за границу без ветеринарных паспортов.

Прежде чем ехать в другую страну, нужно внимательно изучить, что нужно иметь с собой для пересечения границы, чтобы не было проблем.

Детальнее обо всех тонкостях и актуальных правилах выезда в Польшу для украинцев мы уже рассказывали.