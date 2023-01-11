Цифровая страна не пошатнулась — Михаил Федоров о технологических достижениях Украины в 2022 году

Несмотря на полномасштабную войну, Украина смогла не только защитить персональные данные своих граждан и государственные реестры, но и продолжить свое движение к цифровому будущему.

За 2022 год в приложении Дія появились три новых цифровых документа и 16 услуг. Еще 25 — на портале. Все они облегчают жизнь украинцам, экономят бюджетные средства и помогают противостоять российским оккупантам.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в новом интервью о достижениях 2022 года, экспорте технологий за рубеж и признании Дії в других странах.

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Главные достижения 2022 года

По мнению Федорова, важнейшим достижением Министерства цифровой трансформации за 2022 год стал тот факт, что Украина смогла сохранить и продолжить свою цифровизацию.

Цифровая страна не пошатнулась и продолжила развиваться и работать, — сказал министр.

И это несмотря на то, что в начале полномасштабной войны некоторые иностранные аналитики уверяли, что Украину парализуют кибератаками.

Однако, по словам Федорова, за это время не было ни единой утечки информации, а каждую неделю запускаются новые продукты. Поэтому цифровая страна доказала свою безопасность и показала надежную киберзащиту.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации смогло быстро отреагировать на потребность продолжать социальные выплаты для людей, проживающих на территории, где происходят военные действия.

В приложении Дія заработали новые функции:

регистрация и реестр поврежденного имущества;

телевидение и радио;

регистрация внутренне перемещенных лиц и т.д.

Также украинские специалисты быстро восстанавливают поврежденные телекоммуникационные башни и параллельно развивают сеть спутниковой связи благодаря Starlink.

Спутниковая связь является преимуществом и на поле боя, и для гражданского населения. Это возможность получить интернет в поле, в лесу, где нет ни одной башни мобильной связи, где нет фиксированного интернета, — объясняет Федоров.

В настоящее время эта новая технология активно используется в энергетической, медицинской, военной, государственной и бизнес-сферах.

Экспорт технологий и признание Дії за границей

Украина готова делиться своими технологиями и помогать партнерам внедрять их в государственную сферу. Это будет способствовать укреплению бренда Украины за границей и будет демонстрировать наши ценности.

У нас большой запрос на этот продукт, не только на Дію. На самом деле цифровая страна — это определенная совокупность реестров, баз данных, взаимодействующих между собой, — отмечает Федоров.

При этом у Украины есть собственный сервис для создания этих реестров, который помогает аналитикам без знания кодирования разрабатывать защищенные базы данных и наполнять их.

Другие страны уже начинают признавать украинские электронные документы в Дії. Например, это касается водительских удостоверений, хотя до сих пор нет нормативного регулирования по этому вопросу.

Во время полномасштабной войны все документы перевели на английский язык для удобства украинских переселенцев за границей.

Мы сделали новацию для Европейского Союза — трансграничный шеринг документа из украинского приложения Дія в польское приложение mObywatel. Вы можете поделиться водительским удостоверением, техническим паспортом, — рассказывает министр.

А в канадском городке можно получить права, просто показав свой украинский аналог в Дії. Его адаптируют к канадской лицензии.

Благодаря своему передовому опыту в цифровой сфере, Украину взяли в комиссию по развитию ID Wallet — единого паспорта, который через некоторое время будет в ЕС.

Полное интервью Михаила Федорова — видео

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