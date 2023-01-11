Інтерв'ю

Цифрова держава не похитнулась — Михайло Федоров про технологічні досягнення України у 2022 році

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Січня 2023, 14:00
Інтерв'ю Михайла Федорова про досягнення України в цифровізації
Фото: Facebook

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