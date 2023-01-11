Цифрова держава не похитнулась — Михайло Федоров про технологічні досягнення України у 2022 році

Попри повномасштабну війну Україна змогла не тільки захистити персональні дані своїх громадян та державні реєстри, але й продовжити свій рух до цифрового майбутнього.

За 2022 рік в застосунку Дія з’явились три нові цифрові документи та 16 послуг. Ще 25 — на порталі Дія. Усі вони полегшують життя українцям, економлять бюджетні кошти та допомагають протистояти російським окупантам.

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у новому інтерв’ю про досягнення 2022 року, експорт технологій за кордон та визнання Дії в інших країнах.

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Найголовніші досягнення 2022 року

На думку Федорова, найважливішим досягненням Міністерства цифрової трансформації за 2022 рік став той факт, що Україна змогла зберегти та продовжити свою цифровізацію.

Цифрова держава не похитнулась і продовжила розвиватись і працювати, — сказав міністр.

І це попри те, що на початку повномасштабної війни деякі іноземні аналітики запевняли, що Україну паралізують кібератаками.

Однак, за словами Федорова, за цей час не було жодного витоку інформації, а кожного тижня запускаються нові продукти. Тож цифрова держава довела свою безпечність та показала надійний кіберзахист.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації змогло швидко відреагувати на потребу продовжувати соціальні виплати для людей, які живуть на території, де відбуваються воєнні дії.

У застосунку Дія запрацювали нові функції:

реєстрація та реєстр пошкодженого майна;

телебачення та радіо;

реєстрація внутрішньо переміщених осіб тощо.

Також українські спеціалісти швидко відновлюють пошкоджені телекомунікаційні вежі та паралельно розвивають мережу супутникового зв’язку завдяки Starlink.

Супутниковий зв’язок є перевагою і на полі бою, і для цивільного населення. Це можливість отримати інтернет в полі, в лісі, де немає жодної вежі мобільного зв’язку, де немає фіксованого інтернету, — пояснює Федоров.

Наразі цю нову технологію активно використовують в енергетичній, медичній, військовій, державній та бізнес-сферах.

Експорт технологій та визнання Дії за кордоном

Україна готова ділитися своїми технологіями та допомагати партнерам впроваджувати їх у державну сферу. Це сприятиме зміцненню бренду України за кордоном та демонструватиме наші цінності.

У нас великий запит на цей продукт, не тільки на Дію. Насправді цифрова держава — це певна сукупність реєстрів, баз даних, які між собою взаємодіють, — зазначає Федоров.

При цьому Україна має власний сервіс для створення цих реєстрів, який допомагає аналітикам без знання кодування розробляти захищені бази даних та наповнювати їх.

Інші країни вже починають визнавати українські електронні документи в Дії. Наприклад, це стосується водійських посвідчень, хоча досі немає нормативного регулювання щодо цього.

Під час повномасштабної війни всі документи переклали англійською мовою для зручності українських переселенців за кордоном.

Ми зробили новацію для Європейського Союзу — транскордонний шеринг документа з українського застосунку Дія в польський застосунок mObywatel. Ви можете поділитися водійським посвідченням, технічним паспортом, — розповідає міністр.

А в канадському містечку можна отримати водійське, просто показавши свій український відповідник у Дії. Його адаптують до канадської ліцензії.

Завдяки своєму передовому досвіду в цифровій сфері Україну взяли в комісію щодо розвитку ID Wallet — єдиного паспорта, який через деякий час буде в ЄС.

Повне інтерв’ю Михайла Федорова — відео

Український електронний підпис пройшов тестування eSignature Validation Plugtests 2022 та визнаний відповідним до європейських стандартів. Читай, що таке електронний підпис та як ним користуватись.

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