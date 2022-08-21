Відтепер можна використовувати Дію за кордоном! Які країни визнали український застосунок

Український застосунок Дія можна назвати революційним у державному управлінні. Адже електронні документи, які є у кожного в смартфоні, рівноцінні паперовим. Для українців — це вже звичка, а от для людей за кордоном — дивина.
Так ми доводимо, що Україна — сучасна країна, яка робить все для зручності громадян.
Недоліком Дії було те, що електронні документи не приймали за кордоном, але вже зараз все починає змінюватися. Громадянам України відтепер дозволяється користуватися персональними даними із застосунку Дія в інших країнах. Платформу визнали у 58 країнах світу!
Громадяни України матимуть змогу використовувати застосунок та електронні документи для отримання послуг за кордоном. Відповідне рішення ухвалив Кабмін України.
Дія значно спростила життя українців, зокрема, під час війни у застосунку можна оформити довідку ВПО. Раніше ми розповідали, як подати заявку на отримання довідки ВПО в Дії.
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