Відтепер можна використовувати Дію за кордоном! Які країни визнали український застосунок

Український застосунок Дія можна назвати революційним у державному управлінні. Адже електронні документи, які є у кожного в смартфоні, рівноцінні паперовим. Для українців — це вже звичка, а от для людей за кордоном — дивина.

Так ми доводимо, що Україна — сучасна країна, яка робить все для зручності громадян.

Недоліком Дії було те, що електронні документи не приймали за кордоном, але вже зараз все починає змінюватися. Громадянам України відтепер дозволяється користуватися персональними даними із застосунку Дія в інших країнах. Платформу визнали у 58 країнах світу!

Громадяни України матимуть змогу використовувати застосунок та електронні документи для отримання послуг за кордоном. Відповідне рішення ухвалив Кабмін України.

Перелік країн, які визнали документи у Дії

Австрія;

Азербайджан;

Аргентина;

Буркіна-Фасо;

Люксембург;

Греція;

Грузія;

Ізраїль;

Ірландія;

Мавританія;

Італія;

Канада;

Андорра;

Ліхтенштейн;

Монако;

Бельгія;

Данія;

Іспанія;

Марокко;

Норвегія;

Таїланд;

Швеція;

Латвія;

Литва;

Нідерланди;

Нова Зеландія;

ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати);

Португалія;

Австралія;

Албанія;

Болгарія;

Боснія і Герцеговина;

Естонія;

Ісландія;

Кабо-Верде;

Кіпр;

Мальта;

Молдова;

Північна Македонія;

Польща;

Сан-Маріно;

США (Сполучені Штати Америки);

Сенегал;

Словенія;

Чорногорія;

Хорватія;

Румунія;

Словаччина;

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії;

Уругвай;

Туніс;

Туреччина;

Угорщина;

Німеччина;

Фінляндія;

Франція;

Чехія;

Швейцарія.

Дія значно спростила життя українців, зокрема, під час війни у застосунку можна оформити довідку ВПО. Раніше ми розповідали, як подати заявку на отримання довідки ВПО в Дії.

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