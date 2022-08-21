Україна

Відтепер можна використовувати Дію за кордоном! Які країни визнали український застосунок

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 18:00
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