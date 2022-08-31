Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — нові функції застосунку Дія

За місяці війни українці мали змогу переконатися, що вітчизняні розробки посунули наше життя на декілька кроків уперед.

Українська Дія, що є продуктом Міністерства цифрової трансформації, стала першим в Україні застосунком із повністю диджиталізованою базою документів, яка надає послуги та навіть проводить опитування.

З початком війни Дія розширила свої опції — тепер лише у кілька кліків через застосунок можна розв’язувати проблеми з ВПО, фіксувати злочини РФ на території України, ставати в чергу на іпотечне житло та багато чого іншого.

Міністр Мінцифри Михайло Федоров уже анонсував нові функції, які скоро з’являться у Дії, та розповів, як вони змінять життя українців.

Деякі з них уже доступні в додатку — аби скористатися ними, його необхідно оновити.

Що нового підготувала Мінцифра? Нових продуктів буде десять, як повідомив Федоров.

Нові функції Дії

Шеринг авто

Серед основного — Дія відновлює “шеринг авто”, тобто можливість надати технічний паспорт автомобіля іншій людині.

Отже, зробивши всього декілька натискань на телефоні, у застосунку Дія людини, якій ви довірили авто, з’явиться техпаспорт автомобіля.

До того ж до функцій Дії повертається можливість сплати штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція була призупинена, але тепер громадяни знову можуть одразу сплатити штраф у декілька кліків, якщо є порушення ПДД.

Посвідка на проживання, пенсійне посвідчення

Також додадуться нові зразки документів: пенсійне посвідчення, посвідчення про тимчасове місце проживання.

Власники пенсійного посвідчення зможуть пред’явити документ для отримання державних послуг онлайн, а також у громадському транспорті чи в аптеках.

Електронна посвідка на постійне або тимчасове місце проживання будуть зображені у Дії у вигляді пластикової картки. Аби “підтягнути” посвідку у застосунок, потрібно мати індивідуальний податковий номер (РНОКПП).

Михайло Федоров також анонсував, що невдовзі за допомогою посвідки можна буде створити електронний підпис Дія.Підпис.

Реєстрація ТОВ у Дія

Відтепер зареєструвати ТОВ можна буде за декілька хвилин онлайн, без присутності у процесі держреєстратора. Таке нововведення зекономить час та унеможливить випадки корупції.

Військові облігації: купити у кілька кліків

У кілька кліків кожна фізична чи юридична особа зможе купити військові облігації. Це дуже важливий елемент регуляції державного бюджету під час війни.

Також Дія запускає Зручну іпотеку для всіх охочих — через застосунок можна буде подати заявку та нарешті забути про папірці та документи: Дія сама підтягне всі необхідні дані для банку.

Документи англійською та нові правила розмитнення

Дія тепер матиме переклад документів англійською — для зручності тих українців, які зараз перебувають за кордоном. Англійською тепер будуть доступні закордонний паспорт громадянина, водійське посвідчення та технічний паспорт авто.

Націлений міністр Федоров і на боротьбу з корупцією: Дія готова запускати абсолютно нову схему розмитнення авто. Поки все залежить від Кабміну, який ще не ухвалив відповідний законопроект.

З таким оновленням ми зможемо повністю побороти корупцію у митній службі. Головне — аби ухвалили відповідний закон, який перевертає нашу теперішню систему розмитнення з ніг на голову.

Дозвіл на вивезення дитини

Один із найнеобхідніших цифрових продуктів, які зараз необхідні українцям, це можливість електронно надати дозвіл на вивезення дитини за кордон. Все це пов’язано з тим, що жінки чи чоловіки, які виїздять з дітьми, мають надавати дозвіл від батька чи матері дитини про перетин кордону.

Раніше такий дозвіл мав бути нотаріально засвідченим, а на його отримання йшло кілька днів, до того ж — обходилося це досить дорого. У період воєнного стану це правило потребувало змін.

З Дією такий дозвіл можна буде оформити дуже швидко. Документ автоматично потрапляє в базу прикордонної служби.

Про інші полегшення та спрощення правил виїзду дітей за кордон читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за новинами!