Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — нові функції застосунку Дія

За місяці війни українці мали змогу переконатися, що вітчизняні розробки посунули наше життя на декілька кроків уперед.
Українська Дія, що є продуктом Міністерства цифрової трансформації, стала першим в Україні застосунком із повністю диджиталізованою базою документів, яка надає послуги та навіть проводить опитування.
З початком війни Дія розширила свої опції — тепер лише у кілька кліків через застосунок можна розв’язувати проблеми з ВПО, фіксувати злочини РФ на території України, ставати в чергу на іпотечне житло та багато чого іншого.
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Міністр Мінцифри Михайло Федоров уже анонсував нові функції, які скоро з’являться у Дії, та розповів, як вони змінять життя українців.
Деякі з них уже доступні в додатку — аби скористатися ними, його необхідно оновити.
Що нового підготувала Мінцифра? Нових продуктів буде десять, як повідомив Федоров.
Серед основного — Дія відновлює “шеринг авто”, тобто можливість надати технічний паспорт автомобіля іншій людині.
Отже, зробивши всього декілька натискань на телефоні, у застосунку Дія людини, якій ви довірили авто, з’явиться техпаспорт автомобіля.
До того ж до функцій Дії повертається можливість сплати штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція була призупинена, але тепер громадяни знову можуть одразу сплатити штраф у декілька кліків, якщо є порушення ПДД.
Також додадуться нові зразки документів: пенсійне посвідчення, посвідчення про тимчасове місце проживання.
Власники пенсійного посвідчення зможуть пред’явити документ для отримання державних послуг онлайн, а також у громадському транспорті чи в аптеках.
Електронна посвідка на постійне або тимчасове місце проживання будуть зображені у Дії у вигляді пластикової картки. Аби “підтягнути” посвідку у застосунок, потрібно мати індивідуальний податковий номер (РНОКПП).
Михайло Федоров також анонсував, що невдовзі за допомогою посвідки можна буде створити електронний підпис Дія.Підпис.
Михайло Федоров також анонсував, що невдовзі за допомогою посвідки можна буде створити електронний підпис Дія.Підпис.
Відтепер зареєструвати ТОВ можна буде за декілька хвилин онлайн, без присутності у процесі держреєстратора. Таке нововведення зекономить час та унеможливить випадки корупції.
У кілька кліків кожна фізична чи юридична особа зможе купити військові облігації. Це дуже важливий елемент регуляції державного бюджету під час війни.
Також Дія запускає Зручну іпотеку для всіх охочих — через застосунок можна буде подати заявку та нарешті забути про папірці та документи: Дія сама підтягне всі необхідні дані для банку.
Дія тепер матиме переклад документів англійською — для зручності тих українців, які зараз перебувають за кордоном. Англійською тепер будуть доступні закордонний паспорт громадянина, водійське посвідчення та технічний паспорт авто.
Націлений міністр Федоров і на боротьбу з корупцією: Дія готова запускати абсолютно нову схему розмитнення авто. Поки все залежить від Кабміну, який ще не ухвалив відповідний законопроект.
З таким оновленням ми зможемо повністю побороти корупцію у митній службі. Головне — аби ухвалили відповідний закон, який перевертає нашу теперішню систему розмитнення з ніг на голову.
З таким оновленням ми зможемо повністю побороти корупцію у митній службі. Головне — аби ухвалили відповідний закон, який перевертає нашу теперішню систему розмитнення з ніг на голову.
Один із найнеобхідніших цифрових продуктів, які зараз необхідні українцям, це можливість електронно надати дозвіл на вивезення дитини за кордон. Все це пов’язано з тим, що жінки чи чоловіки, які виїздять з дітьми, мають надавати дозвіл від батька чи матері дитини про перетин кордону.
Раніше такий дозвіл мав бути нотаріально засвідченим, а на його отримання йшло кілька днів, до того ж — обходилося це досить дорого. У період воєнного стану це правило потребувало змін.
З Дією такий дозвіл можна буде оформити дуже швидко. Документ автоматично потрапляє в базу прикордонної служби.
З Дією такий дозвіл можна буде оформити дуже швидко. Документ автоматично потрапляє в базу прикордонної служби.
Про інші полегшення та спрощення правил виїзду дітей за кордон читай у матеріалі.
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