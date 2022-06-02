Батьківство

В Україні спростили видачу та заміну паспортів для дітей — як це полегшить виїзд за кордон малюків

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Червня 2022, 13:30
Держприкордонслужба спростила умови виїзду дітей за кордон
Фото: Facebook

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