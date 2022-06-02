В Україні спростили видачу та заміну паспортів для дітей — як це полегшить виїзд за кордон малюків

Державна міграційна служба України спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей. Очікується, що це полегшить виїзд за кордон малечі у разі потреби.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час свого брифінгу.

Які документи потрібні дитині для перетину кордону

Павліченко розповіла, що відтепер діти можуть перетинати кордон в обох напрямках на підставі таких документів:

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паспорта громадянина України для виїзду за кордон (строк його дії продовжено);

паспорта для виїзду за кордон батьків чи законних представників дитини, до якого внесено інформацію про неї;

електронного паспорта для виїзду за кордон для дітей віком до 14 років;

паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

Наразі виїзд дитини можливий без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

Проте спрощення процедури виїзду дітей за кордон не означає її скасування. Держприкордонслужба так само контролюватиме законність перетину кордону малечею.

У МВС зазначали, що з 24 лютого прикордонники відмовили у виїзді 135 українським дітям, зокрема через недійсні документи або їхню відсутність.

Хто може супроводжувати дитину

Під час воєнного стану дітей до 16 років під час перетину кордону зможуть супроводжувати:

один з батьків;

бабуся/дідусь;

повнолітній брат/сестра;

мачуха/вітчим;

інші особи, уповноважені одним із батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки.

А якщо твоя родина нещодавно поповнилась, читай, як відбувається реєстрація народження дитини за кордоном.