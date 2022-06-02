В Україні спростили видачу та заміну паспортів для дітей — як це полегшить виїзд за кордон малюків

Державна міграційна служба України спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей. Очікується, що це полегшить виїзд за кордон малечі у разі потреби.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час свого брифінгу.
Павліченко розповіла, що відтепер діти можуть перетинати кордон в обох напрямках на підставі таких документів:
Наразі виїзд дитини можливий без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.
Проте спрощення процедури виїзду дітей за кордон не означає її скасування. Держприкордонслужба так само контролюватиме законність перетину кордону малечею.
У МВС зазначали, що з 24 лютого прикордонники відмовили у виїзді 135 українським дітям, зокрема через недійсні документи або їхню відсутність.
Під час воєнного стану дітей до 16 років під час перетину кордону зможуть супроводжувати:
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