В Украине упростили выдачу и замену паспортов для детей — как это облегчит выезд за границу малышей

Государственная миграционная служба Украины упростила порядок выдачи, продления и замены паспортов для детей. Ожидается, что это облегчит выезд за границу малышей в случае необходимости.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время своего брифинга.

Какие документы нужны ребенку для пересечения границы

Павличенко рассказала, что теперь дети могут пересекать границу в обоих направлениях на основании следующих документов:

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паспорта гражданина Украины для выезда за границу (срок его действия продлен);

паспорта для выезда за границу родителей или законных представителей ребенка, в который внесена информация о нем;

электронного паспорта для выезда за границу для детей младше 14 лет;

паспорта гражданина Украины или свидетельства рождения ребенка.

Выезд ребенка возможен без нотариально удостоверенного согласия второго родителя.

Однако упрощение процедуры выезда детей за границу не означает ее отмены. Госпогранслужба также будет контролировать законность пересечения границы малышами.

В МВД отмечали, что с 24 февраля пограничники отказали в выезде 135 украинским детям, в том числе из-за недействительных документов или их отсутствия.

Кто может сопровождать ребенка

Во время военного положения детей до 16 лет при пересечении границы смогут сопровождать:

один из родителей;

бабушка/дедушка;

совершеннолетний брат/сестра;

мачеха/отчим;

другие лица, уполномоченные одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки.

А если твоя семья недавно пополнилась, читай, как проходит регистрация рождения ребенка за границей.