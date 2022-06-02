В Украине упростили выдачу и замену паспортов для детей — как это облегчит выезд за границу малышей

Государственная миграционная служба Украины упростила порядок выдачи, продления и замены паспортов для детей. Ожидается, что это облегчит выезд за границу малышей в случае необходимости.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время своего брифинга.
Павличенко рассказала, что теперь дети могут пересекать границу в обоих направлениях на основании следующих документов:
Выезд ребенка возможен без нотариально удостоверенного согласия второго родителя.
Однако упрощение процедуры выезда детей за границу не означает ее отмены. Госпогранслужба также будет контролировать законность пересечения границы малышами.
В МВД отмечали, что с 24 февраля пограничники отказали в выезде 135 украинским детям, в том числе из-за недействительных документов или их отсутствия.
Во время военного положения детей до 16 лет при пересечении границы смогут сопровождать:
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