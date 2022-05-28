Родившиеся на чужбине: претендуют ли такие дети на гражданство Украины и как зарегистрировать их за границей

Во время полномасштабной войны некоторым беременным украинкам пришлось уехать за границу в поисках убежища. После рождения малыша его нужно зарегистрировать.
Но как это сделать вне Украины и может ли такой ребенок претендовать на украинское гражданство? Ассоциация женщин-юристов Украины Юрфем.ua нашла ответы на беспокоящие родителей вопросы.
Ребенок может получить гражданство Украины, если:
При этом место рождения малыша НЕ влияет на возможность приобретения им гражданства Украины. То есть не важно, родился он в Украине или за границей.
Государственную регистрацию рождения ребенка за границей проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины. Процедура бесплатная.
Регистрирует малыша консул после подачи родителями соответствующего заявления. Одновременно с регистрацией ребенку определяют его происхождение и присваивают фамилию, имя и отчество.
Родители обязаны подать заявление о регистрации рождения ребенка безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, а при рождении мертвого ребенка — не позднее трех суток.
Если родители не могут зарегистрировать рождение ребенка (в случае болезни, смерти и т.п.), регистрация может проводиться по заявлению других лиц:
Регистрировать место рождения ребенка можно по месту жительства родителей (или одного из них) или же по фактическому месту рождения. В таком случае родители (один из них) должен выразить письменное желание и предоставить документ, удостоверяющий факт рождения ребенка.
Бывает так, что женщина рожает на морском, речном, воздушном судне, в поезде или другом транспортном средстве.
Тогда регистрация рождения ребенка проводится в ближайшем консульском учреждении. В таком случае местом рождения указывается место жительства родителей (или одного из них).
Чтобы зарегистрировать рождение ребенка в консульском учреждении, нужно предоставить:
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