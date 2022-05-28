Родившиеся на чужбине: претендуют ли такие дети на гражданство Украины и как зарегистрировать их за границей

Во время полномасштабной войны некоторым беременным украинкам пришлось уехать за границу в поисках убежища. После рождения малыша его нужно зарегистрировать.

Но как это сделать вне Украины и может ли такой ребенок претендовать на украинское гражданство? Ассоциация женщин-юристов Украины Юрфем.ua нашла ответы на беспокоящие родителей вопросы.

Кто может претендовать на гражданство Украины

Ребенок может получить гражданство Украины, если:

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его родители (один из них) граждане Украины;

его родители (один из них) имеют регистрацию места жительства в Украине на момент рождения ребенка.

При этом место рождения малыша НЕ влияет на возможность приобретения им гражданства Украины. То есть не важно, родился он в Украине или за границей.

Как провести регистрацию рождения ребенка за границей

Государственную регистрацию рождения ребенка за границей проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины. Процедура бесплатная.

Регистрирует малыша консул после подачи родителями соответствующего заявления. Одновременно с регистрацией ребенку определяют его происхождение и присваивают фамилию, имя и отчество.

Родители обязаны подать заявление о регистрации рождения ребенка безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, а при рождении мертвого ребенка — не позднее трех суток.

Если родители не могут зарегистрировать рождение ребенка (в случае болезни, смерти и т.п.), регистрация может проводиться по заявлению других лиц:

родственников;

уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.

Регистрировать место рождения ребенка можно по месту жительства родителей (или одного из них) или же по фактическому месту рождения. В таком случае родители (один из них) должен выразить письменное желание и предоставить документ, удостоверяющий факт рождения ребенка.

Как регистрируют детей, рожденных в транспортных средствах

Бывает так, что женщина рожает на морском, речном, воздушном судне, в поезде или другом транспортном средстве.

Тогда регистрация рождения ребенка проводится в ближайшем консульском учреждении. В таком случае местом рождения указывается место жительства родителей (или одного из них).

Документы для регистрации рождения ребенка за границей

Чтобы зарегистрировать рождение ребенка в консульском учреждении, нужно предоставить:

документ медицинского учреждения о рождении ребенка;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя);

документ, являющийся основанием внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

Чтобы всегда оставаться в безопасности, UNICEF советует, что делать с ребенком за границей. Читай десять четких правил для родителей.