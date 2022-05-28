Родительство

Родившиеся на чужбине: претендуют ли такие дети на гражданство Украины и как зарегистрировать их за границей

Елена Яковлева, редактор сайта 28 мая 2022, 10:30
Реєстрація народження дитини за кордоном
Фото: Unsplash

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