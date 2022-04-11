Десять правил, которые помогут тебе с ребенком быть в безопасности за границей — советует UNICEF

Печально осознавать, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий и ехать за границу. Некоторые вообще лишились жилья из-за попадания вражеского снаряда.
Среди этих людей более миллиона — маленькие украинцы, которые вынуждены были бежать.
Сегодня мы хотим рассказать тебе простые правила UNICEF, которые помогут быть в безопасности с ребенком за границей.
В случае потери телефона ты с другого смартфона сможешь восстановить свою электронную почту.
Волонтеры и работники организации той страны, в которую ты приехал(-а), обычно одеты в форму, имеют при себе бейдж или работают в официальных учреждениях.
Не стесняйся попросить предъявить свидетельство принадлежности к организации.
Не стесняйся попросить предъявить свидетельство принадлежности к организации.
Напиши имя, фамилию, год рождения, ваши контакты, контакты других близких людей, медицинские особенности. Если ребенок достаточно взрослый, попроси его запомнить эту информацию.
Оставлять ребенка можно только в официальных специально предназначенных для этого центрах.
Оставлять ребенка можно только в официальных специально предназначенных для этого центрах.
Например: нужно ли оставаться на месте; обращаться за помощью можно только к людям в форме; никуда не идти с другими взрослыми и т.п.
Если ты или твой ребенок в опасности — звони по телефону в местные экстренные службы и обращайся в посольство Украины в стране назначения.
За границей безопаснее, однако на смену окружения дети реагируют по-разному. Для них это большой стресс — оказаться в чужой стране, где разговаривают на незнакомом языке. Ранее мы рассказывали, как адаптировать ребенка к жизни за границей.