Десять правил, которые помогут тебе с ребенком быть в безопасности за границей — советует UNICEF

Печально осознавать, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий и ехать за границу. Некоторые вообще лишились жилья из-за попадания вражеского снаряда.

Среди этих людей более миллиона — маленькие украинцы, которые вынуждены были бежать.

Сегодня мы хотим рассказать тебе простые правила UNICEF, которые помогут быть в безопасности с ребенком за границей.

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Документы

Следует заранее сделать фото или скан-копии документов и хранить их в электронном ящике.

В случае потери телефона ты с другого смартфона сможешь восстановить свою электронную почту.

Никому не оставляй паспорт и документы ребенка. Не нужно оставлять их под залог, для оформления чего-либо, регистрации и т.д.

Безопасность

Доверяй только официальным представителям власти.

Волонтеры и работники организации той страны, в которую ты приехал(-а), обычно одеты в форму, имеют при себе бейдж или работают в официальных учреждениях.

Не стесняйся попросить предъявить свидетельство принадлежности к организации.

Используй только официальные источники информации для получения помощи: официальные сайты посольств и консульств Украины в странах вашего пребывания, миграционные службы и т.д.

Встречайся с незнакомыми людьми, если это необходимо, только в публичных местах, предупредив об этом знакомых.

С ребенком

Положи в карман детской одежды записку с данными ребенка.

Напиши имя, фамилию, год рождения, ваши контакты, контакты других близких людей, медицинские особенности. Если ребенок достаточно взрослый, попроси его запомнить эту информацию.

Не оставляй детей с незнакомыми людьми, если они не являются представителями власти или волонтерами.

Оставлять ребенка можно только в официальных специально предназначенных для этого центрах.

Старайся постоянно находиться рядом с ребенком в толпе или в людном помещении.

Проговори с ребенком, как действовать, если он потерялся.

Например: нужно ли оставаться на месте; обращаться за помощью можно только к людям в форме; никуда не идти с другими взрослыми и т.п.

Запомни короткий номер, по которому ты можешь получить помощь. Линия экстренной помощи в ЕС — 112.

Если ты или твой ребенок в опасности — звони по телефону в местные экстренные службы и обращайся в посольство Украины в стране назначения.

За границей безопаснее, однако на смену окружения дети реагируют по-разному. Для них это большой стресс — оказаться в чужой стране, где разговаривают на незнакомом языке. Ранее мы рассказывали, как адаптировать ребенка к жизни за границей.