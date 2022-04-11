Батьківство

Десять правил, які допоможуть тобі з дитиною бути у безпеці за кордоном — радить UNICEF

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2022, 15:00
Як поводитися з дітьми за кордоном
Фото: Instagram, Unsplash

Більше новин
Володимир Зеленський звернувся до Республіки Кореї 11.04.2022
Щоб міста України більше ніколи не бачили такого зла! Зеленський звернувся до Південної Кореї
Олексій Арестович про схему u-24 та плани ворога
Чи варто хвилюватися киянам та одеситам? Арестович про наполеонівські плани ворога та схему U-24
Федоров про технологію розпізнавання облич російських військових
Це питання не днів, а годин. Михайло Федоров про розпізнавання облич російських окупантів
Як відновити роботу серця після Covid-19
Не ігноруй, щоб не мати більших проблем. Як відновити роботу серця після Covid-19
Дивитись більше

Матеріали по темі

Володимир Зеленський звернувся до Республіки Кореї 11.04.2022
Щоб міста України більше ніколи не бачили такого зла! Зеленський звернувся до Південної Кореї
Олексій Арестович про схему u-24 та плани ворога
Чи варто хвилюватися киянам та одеситам? Арестович про наполеонівські плани ворога та схему U-24
Федоров про технологію розпізнавання облич російських військових
Це питання не днів, а годин. Михайло Федоров про розпізнавання облич російських окупантів
Миколаїв вибух
Кім розповів про новий удар по Миколаєву та поділився жартом про орків

Відео
0:16:09
Володимир Зеленський звернувся до Республіки Кореї 11.04.2022

Щоб міста України більше ніколи не бачили такого зла! Зеленський звернувся до Південної Кореї
0:06:33
Олексій Арестович про схему u-24 та плани ворога
Чи варто хвилюватися киянам та одеситам? Арестович про наполеонівські плани ворога та схему U-24
0:02:17
Федоров про технологію розпізнавання облич російських військових
Це питання не днів, а годин. Михайло Федоров про розпізнавання облич російських окупантів
0:01:47
Миколаїв вибух
Кім розповів про новий удар по Миколаєву та поділився жартом про орків
0:00:46
Вибори у Франції-2022
Боже, спаси Францію! Що відбувається на виборах-2022 та чому це так важливо для України
0:02:23
Як працюють аграрії на Запоріжжі
На посівну в бронежилетах! Як працюють аграрії на Запоріжжі
0:08:32
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про список колаборантів
Це була фундаментальна зустріч! Секретар РНБО про зустріч Джонсона та Зеленського і список колаборантів
0:03:39
Волонтерство під час війни - як харківські воркаутери розвозять гуманітарну допомогу
Ті, хто прослизає між кулями: харківські спортсмени щодня розвозять гуманітарний вантаж нужденним
0:02:33
Як школярка малює NFT-кота та допомагає українській армії
NFT-кіт української школярки зібрав 80 тис. грн для української армії. Як дівчина підтримала ЗСУ
Актуальна карта бойових дій 11.04.22
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 квітня
Більше відео
Що таке деперсоналізація та дереалізація
Читати далі
Живу, ніби уві сні. Пояснюємо, що таке деперсоналізація та дереалізація

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь