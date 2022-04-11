Десять правил, які допоможуть тобі з дитиною бути у безпеці за кордоном — радить UNICEF

Сумно усвідомлювати, що мільйони українців були вимушені покинути свій дім через бойові дії та їхати за кордон. Дехто взагалі залишився без житла, адже в нього влучив снаряд.

Серед цих людей понад 1 мільйон — маленькі українці, що змушені були тікати.

Сьогодні ми хочемо розповісти тобі прості правила від UNICEF, які допоможуть бути у безпеці з дитиною за кордоном.

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Документи

Варто завчасно зробити фото або скан-копії документів та зберігати їх в електронній скриньці.

У разі якщо загубиш телефон, ти з іншого зможеш відновити свою електронну пошту.

Нікому не залишай свій паспорт та документи дитини. Не треба давати їх під заставу, для оформлення чогось чи реєстрації тощо.

Безпека

Довіряй лише офіційним представникам влади.

Волонтери та працівники організації тієї країни, до якої ти приїхав, зазвичай одягнені у форму, мають бейдж або працюють в офіційних установах.

Не соромся попросити пред’явити свідоцтво приналежності до організації.

Користуйся лише офіційними джерелами інформації для отримання допомоги: офіційні сайти посольств та консульств України в країнах вашого перебування, міграційні служби тощо.

Зустрічайся з незнайомими людьми, якщо це потрібно, лише в громадських місцях, попередивши про це знайомих.

З дитиною

Поклади до кишені дитячого одягу записку з даними дитини.

Напиши ім’я, прізвище, рік народження, ваші контакти, контакти інших близьких людей, медичні потреби. Якщо дитина досить доросла, попроси її запам’ятати цю інформацію.

Не залишай дітей з незнайомими людьми, якщо вони не є представниками влади або волонтерами.

Залишати дитину можна лише в офіційних спеціально призначених для цього центрах.

Намагайся постійно перебувати поруч з дитиною у натовпі або у людному приміщенні.

Проговори з дитиною, як діяти, якщо вона загубилася.

Наприклад: чи треба залишатися на місці; звертатися за допомогою варто лише до людей у формі; нікуди не йти з іншими дорослими тощо.

Запам’ятай короткий номер, за яким ти можеш отримати допомогу. Лінія екстреної допомоги в ЄС — 112.

Якщо ти або твоя дитина в небезпеці — телефонуй місцевим екстреним службам та звертайся до посольства України в країні призначення.

За кордоном безпечніше, проте на зміну обставин діти реагують по-різному. Для них це передусім великий стрес — опинитися в чужій країні, де розмовляють незнайомою мовою. Раніше ми розповідали, як адаптувати дитину до життя за кордоном.