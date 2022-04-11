Десять правил, які допоможуть тобі з дитиною бути у безпеці за кордоном — радить UNICEF

Сумно усвідомлювати, що мільйони українців були вимушені покинути свій дім через бойові дії та їхати за кордон. Дехто взагалі залишився без житла, адже в нього влучив снаряд.
Серед цих людей понад 1 мільйон — маленькі українці, що змушені були тікати.
Сьогодні ми хочемо розповісти тобі прості правила від UNICEF, які допоможуть бути у безпеці з дитиною за кордоном.
У разі якщо загубиш телефон, ти з іншого зможеш відновити свою електронну пошту.
Волонтери та працівники організації тієї країни, до якої ти приїхав, зазвичай одягнені у форму, мають бейдж або працюють в офіційних установах.
Не соромся попросити пред’явити свідоцтво приналежності до організації.
Не соромся попросити пред’явити свідоцтво приналежності до організації.
Напиши ім’я, прізвище, рік народження, ваші контакти, контакти інших близьких людей, медичні потреби. Якщо дитина досить доросла, попроси її запам’ятати цю інформацію.
Залишати дитину можна лише в офіційних спеціально призначених для цього центрах.
Залишати дитину можна лише в офіційних спеціально призначених для цього центрах.
Наприклад: чи треба залишатися на місці; звертатися за допомогою варто лише до людей у формі; нікуди не йти з іншими дорослими тощо.
Якщо ти або твоя дитина в небезпеці — телефонуй місцевим екстреним службам та звертайся до посольства України в країні призначення.
За кордоном безпечніше, проте на зміну обставин діти реагують по-різному. Для них це передусім великий стрес — опинитися в чужій країні, де розмовляють незнайомою мовою. Раніше ми розповідали, як адаптувати дитину до життя за кордоном.