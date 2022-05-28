Народжені на чужині: чи претендують такі діти на громадянство України та як зареєструвати їх за кордоном

Під час повномасштабної війни деяким вагітним українкам довелось виїхати за кордон у пошуках прихистку. Після народження малюка його потрібно зареєструвати.

Але як це зробити за межами України та чи може така дитина претендувати на українське громадянство? Асоціація жінок-юристок України Юрфем.ua знайшла відповіді на питання, які турбують батьків.

Хто може претендувати на громадянство України

Дитина може отримати громадянство України якщо:

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її батьки (один з батьків) громадяни України;

її батьки (один з батьків) має реєстрацію місця проживання в Україні на момент народження дитини.

При цьому місце народження малюка НЕ впливає на можливість набуття ним громадянства України. Тобто не важливо, народився він в Україні чи за кордоном.

Як провести реєстрацію народження дитини за кордоном

Державну реєстрацію народження дитини за кордоном проводять дипломатичні представництва і консульські установи України. Процедура безкоштовна.

Реєструє малюка консул після подання батьками відповідної заяви. Одночасно з реєстрацією дитині визначають її походження та присвоюють прізвище, ім’я та по батькові.

Батьки зобов’язані подати заяву про реєстрацію народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини — не пізніше трьох діб.

Якщо батьки не можуть зареєструвати народження дитини (у випадку хвороби, смерті тощо) реєстрація може проводитись за заявою інших осіб:

родичів;

уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Реєструвати місце народження дитини можна за місцем проживання батьків (чи одного з них) або ж за фактичним місцем народження. У такому випадку батьки (один з них) має виявити письмове бажання та надати документ, що посвідчує факт її народження.

Як реєструють дітей, народжених у транспортних засобах

Буває так, що жінка народжує на морському, річковому, повітряному судні, у потягу або в іншому транспортному засобі.

Тоді реєстрація народження дитини проводиться у найближчій консульській установі. У такому випадку місцем народження зазначається місце проживання батьків (або одного з них).

Документи для реєстрації народження дитини за кордоном

Щоб зареєструвати народження дитини в консульській установі потрібно надати:

документ медичного закладу про народження дитини;

паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків);

документ, який є підставою внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).

Щоб завжди залишатись у безпеці UNICEF радить, як поводитись з дитиною за кордоном. Читай десять чітких правил для батьків.