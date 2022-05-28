Народжені на чужині: чи претендують такі діти на громадянство України та як зареєструвати їх за кордоном

Під час повномасштабної війни деяким вагітним українкам довелось виїхати за кордон у пошуках прихистку. Після народження малюка його потрібно зареєструвати.
Але як це зробити за межами України та чи може така дитина претендувати на українське громадянство? Асоціація жінок-юристок України Юрфем.ua знайшла відповіді на питання, які турбують батьків.
Дитина може отримати громадянство України якщо:
При цьому місце народження малюка НЕ впливає на можливість набуття ним громадянства України. Тобто не важливо, народився він в Україні чи за кордоном.
Державну реєстрацію народження дитини за кордоном проводять дипломатичні представництва і консульські установи України. Процедура безкоштовна.
Реєструє малюка консул після подання батьками відповідної заяви. Одночасно з реєстрацією дитині визначають її походження та присвоюють прізвище, ім’я та по батькові.
Батьки зобов’язані подати заяву про реєстрацію народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини — не пізніше трьох діб.
Якщо батьки не можуть зареєструвати народження дитини (у випадку хвороби, смерті тощо) реєстрація може проводитись за заявою інших осіб:
Реєструвати місце народження дитини можна за місцем проживання батьків (чи одного з них) або ж за фактичним місцем народження. У такому випадку батьки (один з них) має виявити письмове бажання та надати документ, що посвідчує факт її народження.
Буває так, що жінка народжує на морському, річковому, повітряному судні, у потягу або в іншому транспортному засобі.
Тоді реєстрація народження дитини проводиться у найближчій консульській установі. У такому випадку місцем народження зазначається місце проживання батьків (або одного з них).
Щоб зареєструвати народження дитини в консульській установі потрібно надати:
Щоб завжди залишатись у безпеці UNICEF радить, як поводитись з дитиною за кордоном. Читай десять чітких правил для батьків.