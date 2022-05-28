Батьківство

Народжені на чужині: чи претендують такі діти на громадянство України та як зареєструвати їх за кордоном

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Травня 2022, 10:30
Реєстрація народження дитини за кордоном
Фото: Unsplash

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