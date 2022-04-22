Ідентифікатор та екстрений номер. Правила безпеки під час подорожі з дітьми

Нині мільйони українців стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами. Більшість з них пересуваються з дітьми, тож треба уважно пильнувати за ними, щоб не загубити.

Unicef розробив кілька простих правил, яких мають дотримуватися батьки під час подорожей з дітьми.

Те, що варто зробити

Дитина має знати своє повне ПІБ та номер телефону батьків.

Ти повинен(-на) допомогти вивчити це і регулярно повторювати з дитиною цю інформацію.

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Місце зустрічі.

Якщо дитина загубилася, вона має знати, куди прийти. Це може бути якийсь пам’ятник, магазин, торговий центр тощо. Вона має чекати на тебе у точно визначеному місці. Але, щоб цього не сталося, завжди тримай її за руку.

Екстрений номер.

Якщо твоя дитина має телефон, ти маєш записати свій контакт як “екстрений номер 1”, а номер довіреної особи як “екстрений номер 2”.

Підготуй ідентифікатор.

Якщо ти маєш малу дитину, приготуй для неї браслет, на якому можна розмістити ПІБ дитини та твої контакти.

Відпочинок.

Навіть під час довгих подорожей дітям треба відпочивати, грати та спілкуватися з батьками. Приділяй всю свою увагу на скільки це можливо.

Погрози.

Якщо тобі й твоїй дитині погрожують, спершу перейди у безпечне місце і потім повідом поліції про це.

Чого не варто робити

Підозрілі пропозиції.

Будь уважним(-ою) до тих, хто пропонує роботу, притулок чи освіту для тебе й дітей. Не приймай пропозиції послуг або підтримки від когось, крім уповноважених посадових осіб.

Самостійні прогулянки.

Не дозволяй дитині йти кудись самій. Завжди тримай її під наглядом та біля себе.

Під час постійного перебування у стресовій ситуації нам здається, що ми вибухнемо. Особливо, коли в тебе ще маленькі діти, які не слухаються та плачуть. Раніше ми розповідали про емоційне вигорання у батьків та як не зірватися на дитину.