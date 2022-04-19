Не панікуй! Що робити, якщо дитина загубилася, та як цього уникнути

Під час вимушеної втечі від окупації та обстрілів діти можуть загубитися. На це можуть бути десятки причин, але основна з них — навколо незнайома місцевість, яку діти оглядають та втрачають батьків із поля зору.

Дорослі в цей час зайняті багатьма життєвоважливими справами. Природно, звертають менше уваги на дітей, концентруючись на іншому. Координаторка напрямку психологічної допомоги благодійного фонду Запорука та психологиня Алла Антонова розповіла, що робити, якщо дитина загубилась та як цього уникнути.

Що робити батькам, щоб знизити ризик загубити дитину

Пригортайте дитину до себе, будьте поруч якомога довше — так ви заспокоїте і себе, і дитину, знизите рівень тривоги та страху, які виникають у складних ситуаціях та заважають фокусуватися.

Міцно тримайте маленьких за ручку, якщо ви маєте приділити увагу чомусь або комусь іншому.

Заздалегідь поговоріть з дитиною на цю тему, розкажіть, що так буває, що діти губляться; домовтесь, де зустрінетесь, якщо таке станеться; розробіть алгоритм дій і декілька разів “прорепетируйте”.

Якщо дитина мала, вкладіть їй у кишеню записку із вашим номером телефону або іншими контактними даними; якщо старша 3-х років — вивчіть разом номер вашого мобільного, пояснюючи, де, коли й кому можна його повідомити.

Навчіть дитину просити про допомогу, розкажіть, що в кожному місті є поліція, на кожному вокзалі є працівники в уніформі, що до чужих “тітоньок і дядечок” краще не звертатися тощо.

Якщо знаєте, що будете в місці масового скупчення людей чи на незнайомій для вас території, про всяк випадок зробіть фото дитини на телефон. За потреби можна продемонструвати, у чому одягнена дитина та який вона має вигляд.

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Що робити батькам, якщо дитина вже загубилася

Не панікуйте, глибоко вдихніть і поступово видихніть три рази, дайте тілу розслабитись, а крові з киснем дійти до мозку. Якщо в дитини є телефон, подзвоніть їй. Згадайте, про що ви домовлялися з дитиною, де її шукати, якщо вона загубиться. Якщо ви з родичами, попросіть їх залишитися на тому місці, де востаннє бачили дитину. Зверніться до найближчого відділення поліції або зателефонуйте 102. Попитайте людей навколо, показуйте фото на телефоні, зроблене заздалегідь. За можливості зробіть оголошення через гучномовець.

Коли дитина знайдеться, в жодному випадку не сваріть її. Дитина не хотіла губитися. Дитина, як і ви, пережила значний стрес. Необхідно показати їй в цьому стані всю свою любов і турботу.

Що робити тим, хто помітив дитину, яка загубилася

Запитайте людей поруч, чи це не їхня дитина, запитайте в дитини, переконайтеся, що дитина загубилася.

Не підходьте занадто близько, не намагайтеся обійняти, взяти за руку, тримайтесь на відстані, але дивіться за дитиною.

Розмовляйте з дитиною, якщо вона відповідає вам, заспокойте її, скажіть, що батьки її вже шукають.

Відведіть дитину до найближчого відділення поліції або зателефонуйте 102.

Не залишайте дитину на самоті, доки не приїде поліція.

Якщо ж батьки дитини так і не знайшлися, ви можете залишити її у своїй родині. Читайте, як усиновити або тимчасово прихистити дитину в себе в сім’ї.