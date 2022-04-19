Не панікуй! Що робити, якщо дитина загубилася, та як цього уникнути

Під час вимушеної втечі від окупації та обстрілів діти можуть загубитися. На це можуть бути десятки причин, але основна з них — навколо незнайома місцевість, яку діти оглядають та втрачають батьків із поля зору.
Дорослі в цей час зайняті багатьма життєвоважливими справами. Природно, звертають менше уваги на дітей, концентруючись на іншому. Координаторка напрямку психологічної допомоги благодійного фонду Запорука та психологиня Алла Антонова розповіла, що робити, якщо дитина загубилась та як цього уникнути.
Коли дитина знайдеться, в жодному випадку не сваріть її. Дитина не хотіла губитися. Дитина, як і ви, пережила значний стрес. Необхідно показати їй в цьому стані всю свою любов і турботу.
Якщо ж батьки дитини так і не знайшлися, ви можете залишити її у своїй родині. Читайте, як усиновити або тимчасово прихистити дитину в себе в сім’ї.