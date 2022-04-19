Не паникуй! Что делать, если ребенок потерялся и как этого избежать

Во время эвакуации и просто когда вы бежите от обстрелов дети могут потеряться. На это могут быть десятки причин, но основная из них — вокруг незнакомая местность, которую дети осматривают и теряют родителей из поля зрения.
Взрослые в это время заняты жизненно важными делами. Естественно, обращают меньше внимания на детей, концентрируясь на другом.
Координатор направления психологической помощи благотворительного фонда Запорука и психолог Алла Антонова рассказала, что делать, если ребенок потерялся и как этого избежать.
Когда ребенок найдется, ни в коем случае не ругайте его. Ребенок не хотел теряться. Ребенок, как и вы, пережил значительный стресс. Необходимо показать ему в этом состоянии всю свою любовь и заботу.
Если же родители ребенка так и не нашлись, вы можете оставить его в своей семье. Читайте, как усыновить или временно приютить ребенка у себя в семье.