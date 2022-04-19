Не паникуй! Что делать, если ребенок потерялся и как этого избежать

Во время эвакуации и просто когда вы бежите от обстрелов дети могут потеряться. На это могут быть десятки причин, но основная из них — вокруг незнакомая местность, которую дети осматривают и теряют родителей из поля зрения.

Взрослые в это время заняты жизненно важными делами. Естественно, обращают меньше внимания на детей, концентрируясь на другом.

Координатор направления психологической помощи благотворительного фонда Запорука и психолог Алла Антонова рассказала, что делать, если ребенок потерялся и как этого избежать.

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Что делать родителям, чтобы снизить риск потерять ребенка

Прижимайте ребенка к себе, будьте рядом как можно дольше — так вы успокоите и себя, и ребенка, снизите уровень тревоги и страха, которые возникают в сложных ситуациях и мешают фокусироваться.

Крепко держите маленьких за ручку, если вы должны уделить внимание чему-нибудь или кому-нибудь другому.

Заранее поговорите с ребенком эту тему; расскажите, что так бывает, что дети теряются; договоритесь, где встретитесь, если такое случится; разработайте алгоритм действий и несколько раз “прорепетируйте”.

Если ребенок маленький, вложите ему в карман записку с номером телефона или другими контактными данными; если старше 3-х лет — выучите вместе номер вашего мобильного, объясняя, где, когда и кому можно его сообщить.

Научите ребенка просить о помощи, расскажите, что в каждом городе есть полиция, на каждом вокзале есть работники в униформе, что к чужим “тетям и дядям” лучше не обращаться и т.д.

Если знаете, что будете в месте массового скопления людей или на незнакомой вам территории, на всякий случай сделайте фото ребенка на телефон. При необходимости можно продемонстрировать, во что одет ребенок и как он выглядит.

Что делать родителям, если ребенок уже потерялся

Не паникуйте, глубоко вдохните и постепенно выдохните три раза, дайте телу расслабиться, а крови с кислородом дойти до мозга. Если у ребенка есть телефон, позвоните ему. Вспомните, о чем вы договаривались с ребенком, где его искать, если он потеряется. Если вы с родственниками, попросите их остаться на том месте, где последний раз видели ребенка. Обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните по телефону 102. Поспрашивайте людей вокруг, показывайте фотографии на телефоне, сделанные заранее. По возможности сделайте объявление через громкоговоритель.

Когда ребенок найдется, ни в коем случае не ругайте его. Ребенок не хотел теряться. Ребенок, как и вы, пережил значительный стресс. Необходимо показать ему в этом состоянии всю свою любовь и заботу.

Что делать тем, кто заметил потерявшегося ребенка

Спросите людей рядом, не их ли это ребенок; спросите у ребенка; убедитесь, что ребенок потерялся.

Не подходите слишком близко, не пытайтесь обнять, взять за руку, держитесь на расстоянии, но следите за ребенком.

Разговаривайте с ребенком, если он отвечает вам, успокойте его, скажите, что родители его уже ищут.

Отведите ребенка в ближайшее отделение полиции или позвоните по телефону 102.

Не оставляйте ребенка в одиночестве, пока полиция не приедет.

Если же родители ребенка так и не нашлись, вы можете оставить его в своей семье. Читайте, как усыновить или временно приютить ребенка у себя в семье.