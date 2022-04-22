Идентификатор и экстренный номер. Правила безопасности во время путешествия с детьми

Сейчас миллионы украинцев стали беженцами или внутри перемещенными лицами. Большинство из них передвигаются с детьми, поэтому нужно внимательно следить за ними, чтобы не потерять.

Unicef разработал несколько простых правил, которые должны придерживаться родители во время путешествий с детьми.

То, что следует сделать

Ребенок должен знать свое полное ФИО и номер телефона родителей.

Ты должен(а) помочь изучить это и регулярно повторять с ребенком эту информацию.

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Место встречи.

Если ребенок потерялся, он должен знать, куда идти. Это может быть какой-нибудь памятник, магазин, торговый центр и т.д. Он должен ждать тебя в определенном месте. Но, чтобы этого не произошло, всегда держи ее за руку.

Экстренный номер.

Если ваш ребенок имеет телефон, ты запиши свой контакт как “экстренный номер 1”, а номер доверенного лица как “экстренный номер 2”.

Подготовь идентификатор.

Если у тебя маленький ребенок, приготовь для него браслет, на котором можно разместить ФИО ребенка и твои контакты.

Отдых.

Даже во время долгих поездок детям нужно отдыхать, играть и общаться с родителями. Уделяй все свое внимание на сколько это возможно.

Угрозы.

Если тебе и твоему ребенку угрожают, сначала перейди в безопасное место и потом сообщи полиции об этом.

Чего не стоит делать

Подозрительные предложения.

Будь внимателен (-ой) к тем, кто предлагает работу, приют или образование для тебя и детей. Не принимай предложения услуг или поддержки от кого-либо, кроме уполномоченных должностных лиц.

Самостоятельные прогулки.

Не позволяй ребенку идти куда-нибудь самому. Всегда держи ее под присмотром и у себя.

Во время постоянного пребывания в стрессовой ситуации нам кажется, что мы разразимся. Особенно когда у тебя еще маленькие дети, которые не слушаются и плачут. Раньше мы рассказывали об эмоциональном выгорании у родителей и как не сорваться на ребенка.