Идентификатор и экстренный номер. Правила безопасности во время путешествия с детьми

Сейчас миллионы украинцев стали беженцами или внутри перемещенными лицами. Большинство из них передвигаются с детьми, поэтому нужно внимательно следить за ними, чтобы не потерять.
Unicef разработал несколько простых правил, которые должны придерживаться родители во время путешествий с детьми.
Ты должен(а) помочь изучить это и регулярно повторять с ребенком эту информацию.
Если ребенок потерялся, он должен знать, куда идти. Это может быть какой-нибудь памятник, магазин, торговый центр и т.д. Он должен ждать тебя в определенном месте. Но, чтобы этого не произошло, всегда держи ее за руку.
Если ваш ребенок имеет телефон, ты запиши свой контакт как “экстренный номер 1”, а номер доверенного лица как “экстренный номер 2”.
Если у тебя маленький ребенок, приготовь для него браслет, на котором можно разместить ФИО ребенка и твои контакты.
Даже во время долгих поездок детям нужно отдыхать, играть и общаться с родителями. Уделяй все свое внимание на сколько это возможно.
Если тебе и твоему ребенку угрожают, сначала перейди в безопасное место и потом сообщи полиции об этом.
Будь внимателен (-ой) к тем, кто предлагает работу, приют или образование для тебя и детей. Не принимай предложения услуг или поддержки от кого-либо, кроме уполномоченных должностных лиц.
Не позволяй ребенку идти куда-нибудь самому. Всегда держи ее под присмотром и у себя.
Во время постоянного пребывания в стрессовой ситуации нам кажется, что мы разразимся. Особенно когда у тебя еще маленькие дети, которые не слушаются и плачут. Раньше мы рассказывали об эмоциональном выгорании у родителей и как не сорваться на ребенка.