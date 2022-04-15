Я вот-вот взорвусь! Как не срываться на ребенка, когда очень хочется

Эмоциональное выгорание очень уязвимое состояние постоянного истощения и усталости. К этому приводит постоянный длительный стресс, страх за жизнь, усталость и неопределенность.

На плечи родителей ложится двойная ответственность, ведь они должны сохранить не только свою жизнь, но и жизнь ребенка, дать ему чувство безопасности и поддержку.

При эмоциональном выгорании эмоционального ресурса может не хватить даже для того, чтобы подбодрить себя. Потому часто можно сорваться на ребенка.

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Поэтому важно поймать себя на эмоциональном выгорании и помочь себе или обратиться за помощью.

Симптомы эмоционального выгорания

Обычно такое выгорание относят к какому-то делу, мол “перегорел”. Но оказывается можно “перегореть” к любому делу, даже к родительству.

В такой ситуации, которая сейчас в нашей стране — это абсолютно нормально и не нужн себя корить, но стоит обратить внимание на такие звоночки:

повышенная утомляемость

апатия, снижение активности

слишком эмоциональные реакции

поиск виновных

повышенная агрессивность

отчаяние

Это все может провоцировать раздражение к своему ребенку. Несмотря на осознание, что всем сейчас тяжело и срываться не стоит, избежать этого тяжело.

В таком состоянии вы вряд ли поможете своему ребенку справиться с происходящими вокруг событиями.

Здесь работает закон самолета, где в первую очередь родители должны надеть кислородную маску на себя, а уже потом на ребенка.

Обратная последовательность может привести к катастрофическим последствиям. Ведь взрослый может помочь ребенку, а ребенок взрослому — нет.

С эмоциональной помощью так же: сначала нужно помочь себе, уравновесить свое состояние и выбраться из эмоциональной бездны.

Тогда ребенок потянется за вами, будет подражать вашим эмоциональным реакциям. Если в вашем внутреннем мире воцарится спокойствие, и ребенок будет таким.

Соответственно, если вы будете проявлять много агрессии, то у ребенка могут сформироваться именно такие эмоциональные повадки в реакциях на стресс.

Кислородная маска от эмоционального выгорания

Побыть один на один

Прежде всего, останьтесь на несколько минут в одиночестве и прислушивайтесь к себе. Проследите за своими эмоциональными реакциями будто со стороны.

Если вы чувствуете, что какие-то пункты эмоционального выгорания касаются вас, то следует признать, что это произошло.

Без признания проблемы ее решение будет невозможно.

Чувство вины – это надоедливая муха, которую надо отогнать

После осознания этого состояния может появиться чувство вины, что я плохой отец или мать.

В этот момент нужно немного поговорить с собой и объяснить, что идеальных людей и родителей просто не существует. У всех есть трудные моменты и всем нужен качественный отдых.

Также помните, что в таком эмоциональном выгорании нет ничего страшного, это нормальная реакция организма на не нормальные события, стресс и страх.

Важно только помочь себе справиться с ним, прийти в нормальное психологическое состояние.

Найдите свою “розетку, чтобы подзарядиться”

Эмоциональное выгорание сигнализирует о том, что пора подумать о себе и своих потребностях в первую очередь.

Подумайте, что вас заряжает, дает вам силы и помогает восстановиться.

Это может быть ваше любимое хобби, любая физическая активность, прогулки, игры с друзьями и т.д. Если вы найдете этот заряжающий вас ресурс, уделите ему немного времени.

Многие психологи советуют не прекращать делать будничные дела и ритуалы, которые были до войны.

Техники, которые помогут не сорваться

Эмоциональное выгорание не может пройти за один день. Понадобится время для восстановления.

Но за это время можно успеть сорваться на своего ребенка сотни, или больше, раз. Ведь наши эмоции не могут просто так угаснуть у нас, их нужно выпустить.

Нормальное проявление организма на накопленный стресс – агрессия. Это довольно сильная и деструктивная эмоция, которую ни в коем случае нельзя сдерживать.

Выпустить агрессию можно не только посредством крика и срывов, так она только возобладает над вами. Ее можно выпускать экологично. Надо перенаправить эту безумную энергию в полезное дело.

Для кого-то это искусство, волонтерство, спорт и т.д.

Но если вы вот-вот взорветесь, есть простые техники, как быстро успокоиться

Дыхательная техника

Когда чувствуете, что за 5 секунд кто-то очень злой внутри вас собирается накричать на ребенка, то начните дышать.

Вдох должен быть короче выдоха. Выдыхать нужно медленно и глубоко в течение 20-30 секунд, пока не исчезнет желание сорваться.

Техника аквариум

Представьте, что в вашем рту полно воды, медленно сосчитайте до 10, а затем медленно выдохните.

Когда вы умерили основной порыв гнева, можно спокойно перенаправить его.

А вот что не нужно делать при эмоциональном выгорании, так это закрываться в себе, изолироваться от всех и всего. Игнорирование такого состояния не равняется решению проблемы.

Важно выговориться, быть услышанным и поделиться переживаниями тем, что очень болит и мешает нормально жить.

Самостоятельно с этим почти невозможно справиться.

Для этого ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования и науки Украины запустили проект ПОРУЧ для психологической поддержки родителей и детей, травмированных войной.

К этому проекту привлечены многие специалисты и специалисты, которые действительно могут помочь. Чтобы стать участником проекта, нужно только зарегистрироваться.

Если у тебя есть знакомые, которые прошли через тяжелые и травматические события, то предложи присоединиться к такому проекту.

Если же есть желание поддержать человека самостоятельно, то важно знать, чего не следует говорить пострадавшим от войны. Ведь невзначай можно сделать только хуже.