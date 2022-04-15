Родительство

Я вот-вот взорвусь! Как не срываться на ребенка, когда очень хочется

Вероника Кононенко, практикантка сайта 15 апреля 2022, 18:00
Батьки виснажені, емоційне вигорання
Фото: Unsplash

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