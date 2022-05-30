Війна війною, а планові щеплення ніхто не скасовував — як батькам підтвердити вакцинацію дитини за кордоном

У багатьох країнах, зокрема Європейського союзу, на законодавчому рівні діти не те, що мають право, а зобов’язані ходити в заклади освіти. Але для цього потрібно надати підтвердження всіх планових щеплень.
Міністерство охорони здоров’я розв’язало це питання для українських діток-переселенців та затвердило п’ять різних типів медичних документів, які визнаються за кордоном.
Йдеться про:
Я б радив, щоб батьки, які планують виїзд за кордон, за можливості взяли в сімейного лікаря чи педіатра паперову форму довідки, — зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Я б радив, щоб батьки, які планують виїзд за кордон, за можливості взяли в сімейного лікаря чи педіатра паперову форму довідки, — зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За словами Кузіна, якщо батьки не можуть зв’язатись із сімейним лікарем та отримати паперове чи електронне підтвердження вакцинації, то дитині можна зробити нове щеплення. Це безпечна та поширена практика в усьому світі.
За всіма міжнародними правилами є загальна норма — якщо людина не може підтвердити, що вакцинована, вона рахується як не вакцинована. Тому лише нова вакцинація, — розповів заступник міністра охорони здоров’я.
За всіма міжнародними правилами є загальна норма — якщо людина не може підтвердити, що вакцинована, вона рахується як не вакцинована. Тому лише нова вакцинація, — розповів заступник міністра охорони здоров’я.
Батькам зараз дуже важливо дотримуватись календаря щеплень і захистити дитину від небезпечних інфекційних захворювань. Читай, як проходить вакцинація дітей за кордоном та які щеплення потрібні в ЄС.