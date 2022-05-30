Батьківство

Війна війною, а планові щеплення ніхто не скасовував — як батькам підтвердити вакцинацію дитини за кордоном

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Травня 2022, 07:00
Як підтвердити вакцинацію дитини за кордоном - пояснення МОЗ
Фото: Unsplash

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