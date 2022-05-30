Война войной, а плановые прививки никто не отменял — как родителям подтвердить вакцинацию ребенка за границей

Во многих странах, в частности Европейского союза, на законодательном уровне дети не то, что имеют право, а обязаны ходить в учебные заведения. Но для этого нужно предоставить подтверждение всех плановых прививок.
Министерство здравоохранения решило этот вопрос для украинских деток-переселенцев и утвердило пять разных типов медицинских документов, признаваемых за границей.
Речь идет о:
Я бы советовал, чтобы родители, которые планируют выезд за границу, по возможности, взяли у семейного врача или педиатра бумажную форму справки, — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Я бы советовал, чтобы родители, которые планируют выезд за границу, по возможности, взяли у семейного врача или педиатра бумажную форму справки, — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По словам Кузина, если родители не могут связаться с семейным врачом и получить бумажное или электронное подтверждение вакцинации, то ребенку можно сделать новую прививку. Это безопасная и распространенная практика по всему миру.
По всем международным правилам есть общая норма — если человек не может подтвердить, что вакцинирован, он считается не вакцинированным. Поэтому только новая вакцинация, — рассказал заместитель министра здравоохранения.
По всем международным правилам есть общая норма — если человек не может подтвердить, что вакцинирован, он считается не вакцинированным. Поэтому только новая вакцинация, — рассказал заместитель министра здравоохранения.
Родителям сейчас очень важно соблюдать календарь прививок и защитить ребенка от опасных инфекционных заболеваний. Читай, как происходит вакцинация детей за границей и какие прививки нужны в ЕС.