Родительство

Война войной, а плановые прививки никто не отменял — как родителям подтвердить вакцинацию ребенка за границей

Елена Яковлева, редактор сайта 30 мая 2022, 07:00
Як підтвердити вакцинацію дитини за кордоном - пояснення МОЗ
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як впоратися з розгубленістю під час війни - поради психолога
Растерянность сковывает мозг? Читай, как восстановить привычный ритм жизни во время войны
Наслідки обстрілу України 30 травня
Очередная неспокойная ночь для украинцев: взрывы в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Уксус, сода, нашатырный спирт, а главное — правильное хранение. Как убрать неприятный запах из холодильника
Смотреть больше

Материалы по теме

Гострий гепатит шириться світом - що відомо про хворобу
Гепатит непонятного происхождения распространяется по Европе: что известно о болезни и ее опасности
лікарняний під час війни
Больничный во время войны — советы, как оформить, от Минздрава
алергія
Сезонная аллергия: как помочь себе самостоятельно, советы от Минздрава
Як убезпечити дім для дитини
Дом должен стать крепостью! Как создать безопасную среду для ребенка

Видео
Наслідки обстрілу України 30 травня

Очередная неспокойная ночь для украинцев: взрывы в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 мая
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Следует соблюдать основные правила гигиены. Что говорит инфекционист о вероятной вспышке холеры
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Ситуація в Маріуполі 29.05.2022 - гуманітарна катастрофа
Страшные находки, вонь, кадыровцы: в Мариуполь вернулся Советский Союз в ярких красках тоталитаризма
0:03:49
Як волонтери допомагають на Київщині
Восстанавливают искалеченные Россией города — как волонтеры Киевской области помогают разбирать руины
0:05:52
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про збитки та відновлення інфраструктури, роботу Укрзалізниці та альтернативи портам
Убытки инфраструктуры Украины колоссальные! Кубраков о восстановлении критически важных объектов
0:06:15
Розыгрыш от Приюта и победителей Евровидения
Самая большая сумма была в криптовалюте! Притула об аукционе награды Евровидение группы Kalush
0:01:46
День Києва відеоекскурсія
Отмечай День Киева на расстоянии! Приглашаем на видеоэкскурсию по столице
Больше видео
Грошова допомога від ООН
Читать дальше
Украинцы могут получить дополнительные выплаты ООН. Рассказываем, как оформить помощь
Чому моя дитина багато плаче - дослідження вчених
Читать дальше
Переживаешь, что твой малыш слишком много плачет? Датские ученые открыли нормальные модели плача младенцев

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь