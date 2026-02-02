Календарь прививок в Украине 2026: что известно о нововведениях

С 1 января 2026 года в Украине вступит в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Министерством здравоохранения. Изменения направлены на усиление защиты от инфекционных заболеваний, в частности, путем введения обязательной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек.

Новый календарь прививок сохраняет базовые вакцины для детей, но включает переход на комбинированные вакцины и корректировку схем по возрасту. В материале актуальный график для детей, ключевые изменения и список рекомендованных, но необязательных вакцин.

Календарь прививок в 2026 году: обязательные вакцины

Календарь прививок предусматривает обязательные вакцинации от 11 инфекций, которые предоставляются бесплатно в государственных медицинских учреждениях. Вакцины закупаются за государственные средства и соответствуют стандартам ВОЗ. График для детей с рождения до 18 лет выглядит так:

С рождения (в роддоме): БЦЖ (против туберкулеза).

2 месяца: первая доза против гепатита B, первая доза против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС), гемофильной инфекции (ХИБ) и полиомиелита (ИПВ — инактивированная вакцина).

4 месяца: вторая доза гепатита B, АКДС, ХИБ и ИПВ.

6 месяцев: третья доза против гепатита B, АКДС, ХИБ и ИПВ.

12 месяцев: первая доза против кори, краснухи, паротита (ККП) и четвертая доза против ХИБ.

18 месяцев: ревакцинация против АКДС, гепатита В и ИПВ.

4 года: ревакцинация от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК);

6 лет: ревакцинация от дифтерии, столбняка (АДП).

12–13 гг. (для девушек): обязательная однократная вакцинация против ВПЧ.

14 лет: ревакцинация против дифтерии, столбняка (АДП).

16 лет и взрослые: ревакцинация против дифтерии, столбняка каждое десятилетие.

Календарь прививок 2026: основные изменения

Как отмечают в МОЗ, обновленный календарь прививок включает:

Вакцинация против ВПЧ: с 1 января 2026 года вводится обязательная однократная вакцинация для девочек 12-13 гг. Это поможет предотвратить рак шейки матки и другие заболевания, вызванные вирусом. Вакцина 9-валентная, закупаемая государством.

переход на комбинированные вакцины; полный переход на инактивированную полиовакцину (ИПВ) для всех доз, что повысит безопасность и эффективность.

Изменения схем по возрасту: Коррекция интервалов для некоторых прививок, чтобы оптимизировать иммунную защиту и уменьшить количество визитов к врачу.

Эти изменения согласованы с рекомендациями ВОЗ и направлены на борьбу с инфекциями, представляющими угрозу населению.

Календарь профилактических прививок 2026: рекомендованные, но необязательные вакцины

Помимо обязательного календаря Минздрав рекомендует дополнительные прививки для усиления защиты. Они не бесплатны, но доступны в аптеках или клиниках:

Против ветряной оспы (ветрянки): Рекомендуется детям от 12 месяцев, две дозы с интервалом 6 недель. Предотвращает осложнения, такие как пневмония или энцефалит.

Против менингококковой инфекции: Для детей 2 месяцев и более, особенно в группах риска (детсады, школы). Защищает от менингита и сепсиса.

Против ротавирусной инфекции: Для младенцев старше 6 недель, три дозы. Предотвращает тяжелую диарею.

Против пневмококковой инфекции: для детей старше 2 месяцев, защищает от пневмонии, менингита.

Против гепатита A: Для детей в возрасте 12 месяцев и более, две дозы.

Против ВПЧ (для других групп): Рекомендуется ребятам в возрасте 9 лет и старше, не ограничивается 12-13 годами для девушек.

Родителям советуют консультироваться с врачом для выбора дополнительных вакцин в зависимости от образа жизни и здоровья ребенка.

Раньше мы рассказывали, какие прививки нужно делать мужчинам и женщинам — читай в материале ответы экспертки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!