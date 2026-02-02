Стиль жизни Здоровье и красота

Календарь прививок в Украине 2026: что известно о нововведениях

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 02 февраля 2026, 16:15 3 мин.
календарь прививок 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь