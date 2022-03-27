Вакцинация детей за границей: какие прививки обязательны в ЕС

Почти два миллиона украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и искать убежище за границей. Европейская программа защиты переселенцев из Украины дает право нашим малышам посещать местные детские сады и школы.

Однако сейчас очень важно соблюдать календарь прививок и защитить ребенка от опасных инфекционных заболеваний.

UNICEF в Украине рассказал, что в большинстве стран ЕС рутинные прививки обязательны. Без них ребенка могут не допустить до принятия в детский сад, школу и другие заведения.

Уровень прививок от кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, туберкулеза, гепатита В среди европейских детей составляет более 95%.

Как проверить, какие прививки обязательны

На сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний выберите страну вашего пребывания. Там вы найдете список обязательных прививок для детей. Его можно сравнить с украинским Национальным календарем прививок.

Следите за графиком прививок и ищите, где можно вакцинироваться в новой стране. Если вам предложат вакцинироваться, не отказывайтесь и не откладывайте такую ​​возможность.

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