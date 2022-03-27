Вакцинація дітей за кордоном: які щеплення обов’язкові в ЄС 

Майже два мільйони українських дітей були змушені покинути свої домівки через війну та шукати прихисток за кордоном. Європейська програма захисту переселенців з України дає право нашим малюкам відвідувати місцеві дитячі садочки та школи.

Проте зараз дуже важливо дотримуватись календаря щеплень і захистити дитину від небезпечних інфекційних захворювань.

UNICEF в Україні розповів, що в більшості країн ЄС рутинні щеплення обов’язкові. Без них дитину можуть не допустити до прийняття у дитячий садок, школу та інші заклади.

Рівень щеплень від кору, краснухи, епідемічного паротиту, поліомієліту, дифтерії, правцю, кашлюку, туберкульозу, гепатиту В серед європейських дітей становить понад 95%.

Як перевірити, які щеплення обов’язкові

На сайті Європейського центру профілактики та контролю захворювань оберіть країну вашого перебування. Там ви знайдете перелік обов’язкових щеплень для дітей. Його можна порівняти з українським Національним календарем щеплень.

Слідкуйте за графіком щеплень та шукайте, де можна вакцинуватися у новій країні. Якщо вам запропонують вакцинуватися — не відмовляйтеся та не відкладайте таку можливість.

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