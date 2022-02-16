“Краще перехворіти, ніж вакцинуватися”: лікарка-педіатриня розвіяла небезпечні міфи про кір

Кір — небезпечне вірусне захворювання, яке може бути смертельним. Так, щороку він убиває понад 100 000 людей в усьому світі.

Вірус кору, як зазначають у Центрі громадського здоров’я, поширюється під час кашлю та чхання, тісних особистих контактів.

І може мати серйозні наслідки, особливо для дітей віком до п’яти років.

Кір також загрожує здоров’ю вагітних жінок — від розвитку ускладнень до передчасних пологів чи мимовільного аборту (викидня).

На сьогодні ліків проти цього захворювання немає. Найкращий захист — щеплення комплексною вакциною від кору, паротиту і краснухи (КПК).

Чому зволікати з вакцинацією проти цієї хвороби не можна і яким кривотлумачним даним щодо кору не слід вірити, розповіла лікарка-педіатриня Лідія Бабич.

Правда і міфи про кір

“Кір — легка хвороба, тож краще нею перехворіти за першої ж нагоди”

Кір — це дуже заразна і небезпечна інфекція.

Вірус кору вражає імунну систему, викликає тимчасовий (три — чотири тижні) імунодефіцит, — пише Лідія Бабич у своєму Instagram.

До того ж це захворювання небезпечне інфекційними ускладненнями:

запалення середнього вуха (отит);

запалення дихальних шляхів (бронхіт);

пневмонія;

діарея;

енцефаліт.

“Перенесений кір захищає від раку”

Це міф. Перенесений кір не захищає від онкозахворювань. Тож спеціально заражати себе та свою дитину цим вірусним захворюванням не можна.

“Вакцина від кору дуже небезпечна, здатна викликати імунодефіцит, аутизм чи бронхіальну астму”

Вакцина від кору не загрожує розумовому розвитку дитини. Немає жодного дослідження, яке б доводило зв’язок вакцинації та розладів аутистичного спектра.

А ось сам вірус кору може викликати енцефаліт, що точно буде не на користь її розвитку.

Вакцинація проти кору безпечна, ефективна і забезпечує тривалий імунітет проти цього інфекційного захворювання.

Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини. Згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні, першу вакцинацію проводять у дванадцять місяців, другу (ревакцинація) — у шість років.

Якщо з якихось причин ваш малюк не отримав щеплення проти кору, обов’язково зверніться за консультацією до лікаря.

“Людину після щеплення проти кору потрібно ізолювати”

Вакцинована від кору людина безпечна для оточення. Тож улаштовувати для неї “карантин” не потрібно.

“У період епідемії грипу прищеплюватися від кору небезпечно”

Підвищення рівня захворюваності на грип — не привід відмовлятися від щеплення. Протилежна думка щодо цього немає жодного наукового обґрунтування.

“Так звана епідемія кору — це все змова фармкомпаній”

Ні, це не так. Підтвердженням тому слугують десятки тисяч хворих у країні, зокрема зі смертельними наслідками, зафіксованих у 2021 році.

Госпіталізація, антибіотики у разі ускладнень, жарознижувальні препарати, виклики лікаря — все це точно дорожче, ніж щеплення.

“У разі алергії на курячі яйця робити щеплення проти кору не можна”

Алергія на яйця — не протипоказання для КПК, оскільки для виробництва вакцин використовують не курячі яйця, а клітини курячого ембріона.

“Щеплення від кору захищає ненадовго, тож узагалі немає сенсу його робити”

За умови наявності двох доз вакцини проти кору у людини формується довічний імунітет. Відтак повторювати КПК не потрібно.

Деякі батьки бояться проводити профілактичні щеплення своїм дітям через міфи, які гуляють інтернетом.

Хоча єдиний ефективний спосіб захистити їх від низки небезпечних хвороб — вакцинація.

Читай, чому не варто зволікати з профілактичними щепленнями дітей.