Чи є спека або холод протипоказанням до вакцинації — пояснює Центр громадського здоров’я

Центр громадського здоров’я України виступив із роз’ясненням для батьків та опікунів щодо впливу сезонних температурних коливань на ефективність та безпеку імунізації. Фахівці наголошують, що ані зимові морози, ані літня спека не є протипоказаннями для проведення щеплень за віком.

Перелік медичних обмежень для вакцинації є вичерпним, і погодні умови до нього не входять. Таким чином, перенесення планового візиту до лікаря через невідповідну температуру на вулиці є необґрунтованим і може піддати дитину зайвому ризику інфікування небезпечними хворобами, що входять до Національного календаря профілактичних щеплень.

Вакцинація за будь-якої погоди: роз’яснення ЦГЗ щодо безпеки щеплень у спеку та холод

Одним із найпоширеніших упереджень є думка про те, що взимку імунітет організму нібито слабший, через що йому важче виробити захист після введення вакцини. У ЦГЗ пояснюють, що це враження є помилковим і виникає лише через те, що в холодну пору року люди частіше хворіють на грип та інші ГРВІ.

Справжньою причиною зростання захворюваності є не зниження імунного потенціалу, а тривале перебування великої кількості людей у закритих приміщеннях із поганим провітрюванням, що сприяє швидкому розповсюдженню вірусів.

Оскільки в таких умовах легше передаються й інші інфекції — як-от кір, краснуха чи кашлюк — своєчасна вакцинація стає ще більш актуальною. Експерти також підкреслюють, що легкі симптоми застуди без високої температури тіла не є приводом для скасування запланованого щеплення.

Аналогічно спростовується міф про зниження ефективності вакцин у літній період. Організм людини виробляє антитіла у звичному режимі, незалежно від температури навколишнього повітря, оскільки вакцина розрахована на взаємодію з внутрішньою температурою тіла.

Щодо збереження якості самих препаратів, Центр громадського здоров’я запевняє, що від моменту виробництва до кабінету лікаря дотримується суворий холодовий ланцюг. Усі вакцини зберігаються та транспортуються у спеціальному холодильному обладнанні з безперервним моніторингом температурного режиму.

Окрему увагу в літній період фахівці радять приділити захисту від правця. Активні садові роботи та відпочинок на природі підвищують ризик травмування, а потрапляння землі в рани створює пряму загрозу зараження спорами збудника цієї хвороби.

В умовах війни ці ризики зростають у рази через можливість поранень осколками та уламками. Саме тому Календар щеплень передбачає планову імунізацію проти правця як дітей, так і дорослих, щоб забезпечити надійний імунний бар’єр ще до моменту можливого контакту з інфекцією.

Для уточнення деталей щодо оновленого Календаря щеплень МОЗ пропонує скористатися спеціальними онлайн-ресурсами та збірниками відповідей на найпоширеніші запитання.

