Українці можуть безкоштовно зробити важливу операцію на серці: рішення МОЗ

Українська медицина перетнула важливий екватор у боротьбі із серцево-судинними захворюваннями.

Відтепер операції зі встановлення стентів — спеціальних каркасів для розширення судин — стали безкоштовними для пацієнтів не лише у критичних випадках інфаркту, а й під час планового лікування.

Це рішення, озвучене міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, кардинально змінює підхід до профілактики смертності: держава нарешті почала інвестувати у “попередження” катастрофи, а не лише у лікування її наслідків.

Планове стентування судин серця стало безоплатним для всіх

Раніше українці могли розраховувати на безоплатне стентування лише тоді, коли лік ішов на хвилини — під час гострого інфаркту міокарда.

Однак пацієнти з хронічною ішемічною хворобою серця, які потребували планового втручання для відновлення кровотоку, часто залишалися сам на сам із високою вартістю витратних матеріалів.

Тепер планове стентування інтегроване у Програму медичних гарантій. Це означає, що пацієнт із підтвердженим діагнозом може отримати допомогу безкоштовно у будь-якому із 79 медичних закладів, які мають відповідні договори з НСЗУ.

Держава взяла на себе централізовану закупівлю стент-систем високої якості, забезпечуючи лікарні необхідним ресурсом для запобігання майбутнім інфарктам.

Масштаб фінансування кардіологічного напрямку у 2026 році сягнув рекордних показників. Лише на лікування гострих станів у бюджеті передбачено 1,5 мільярда гривень.

Крім того, оновлено тарифи, за якими держава компенсує лікарням вартість складних втручань. Наприклад, за одне коронарне шунтування високої складності медичний заклад отримує від НСЗУ до 205,6 тисяч гривень.

Для пацієнта це означає просту і зрозумілу річ: жодних доплат “у касу” чи “лікарю в кишеню” за саму операцію, анестезію чи стенти бути не може.

Як українцям отримати безкоштовну операцію на серці у 2026 році

Для того, щоб пройти процедуру безоплатно, українцям не потрібно збирати стоси паперів. Шлях пацієнта максимально спрощено:

Візит до сімейного лікаря: саме він проводить первинний огляд і, за потреби, скеровує до кардіолога. Обстеження: лікуючий лікар призначає коронарографію або інші тести для підтвердження необхідності втручання. Направлення: з електронним направленням пацієнт обирає лікарню зі списку тих, що працюють із НСЗУ.

Дізнатися про наявність стентів у конкретній лікарні тепер можна онлайн через дашборд Медичних закупівель України.

Це робить систему прозорою та позбавляє пацієнта від ситуацій, коли в лікарні кажуть, що безкоштовних матеріалів немає.

Якщо у закладі, який має договір із державою, у вас вимагають гроші за стент чи саму операцію, це є прямим порушенням закону. У таких випадках необхідно негайно телефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.

