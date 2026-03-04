Стиль жизни Здоровье и красота

Украинцы могут бесплатно сделать важную операцию на сердце: решение Минздрава

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 марта 2026, 18:00 3 мин.
бесплатная стентировка
Фото Pexels

