Украинцы могут бесплатно сделать важную операцию на сердце: решение Минздрава

Украинская медицина пересекла важный экватор в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Теперь операции по установке стентов — специальных каркасов для расширения сосудов — стали бесплатными для пациентов не только в критических случаях инфаркта, но и во время планового лечения.

Это решение, озвученное министром здравоохранения Виктором Ляшко, кардинально меняет подход к профилактике смертности: государство наконец-то начало инвестировать в “предупреждение” катастрофы, а не только в лечение ее последствий.

Плановая стентировка сосудов сердца стала безвозмездной для всех

Раньше украинцы могли рассчитывать на безвозмездную стентировку только тогда, когда счет шел на минуты во время острого инфаркта миокарда.

Однако пациенты с хронической ишемической болезнью сердца, нуждавшиеся в плановом вмешательстве для восстановления кровотока, часто оставались один на один с высокой стоимостью расходных материалов.

Теперь плановая стентировка интегрирована в Программу медицинских гарантий. Это означает, что пациент с подтвержденным диагнозом может получить помощь бесплатно в любом из 79 медицинских учреждений, имеющих соответствующие договоры по НСЗУ.

Государство взяло на себя централизованную закупку стент-систем высокого качества, обеспечивая больнице необходимым ресурсом для предотвращения будущих инфарктов.

Масштаб финансирования кардиологического направления в 2026 году достиг рекордных показателей. Только на лечение острых состояний в бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда гривен.

Кроме того, обновлены тарифы, по которым государство компенсирует больницам стоимость сложных вмешательств. Например, за одно коронарное шунтирование высокой сложности медицинское учреждение получает от НСЗУ до 205,6 тысячи гривен.

Для пациента это означает простую и понятную вещь: никаких доплат “в кассу” или “врача в карман” за саму операцию, анестезию или стенты быть не может.

Как украинцам получить бесплатную операцию на сердце в 2026 году

Для того чтобы пройти процедуру бесплатно, украинцам не нужно собирать кипы бумаг. Путь пациента максимально упрощен:

Визит к семейному врачу: именно он проводит первоначальный осмотр и, при необходимости, направляет к кардиологу. Обследование: лечащий врач назначает коронарографию или другие тесты для подтверждения необходимости вмешательства. Направление: с электронным направлением пациент выбирает больницу из списка работающих с НСЗУ.

Узнать наличие стентов в конкретной больнице теперь можно онлайн через дашборд Медицинских закупок Украины.

Это делает систему прозрачной и избавляет пациента от ситуаций, когда в больнице говорят, что бесплатных материалов нет.

Если в учреждении, имеющем договор с государством, у вас требуют деньги за стент или саму операцию, это является прямым нарушением закона. В таких случаях необходимо немедленно звонить по телефону на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77.

