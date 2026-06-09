Для тебя Новости

Жив после 50 минут клинической смерти: невероятная история спасения в столичной больнице

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июня 2026, 14:00 3 мин.
Спасение после клинической смерти: уникальный случай в Киевской городской больнице

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь