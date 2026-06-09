Жив после 50 минут клинической смерти: невероятная история спасения в столичной больнице

В медицине есть случаи, которые сами врачи называют чудом, хотя за этим чудом стоят часы изнурительной борьбы и сверхсовременные технологии. Именно такая история на днях завершилась в Сердечно-сосудистом центре Киевской городской клинической больницы № 1. Пациент, чье сердце фактически разорвалось после инфаркта, не просто выжил, а уже выписался домой.
Когда каждая секунда — это жизнь
Все началось с обычного, на первый взгляд, вызова: сильная боль за грудиной, госпитализация, диагноз — острый инфаркт. Врачи сработали оперативно: почистили сосуд, поставили стент, и, казалось бы, худшее позади. Мужчину перевели в реанимацию, но в считанные минуты ситуация стала катастрофической.
Ультразвук показал самое страшное осложнение инфаркта — разрыв свободной стенки левого желудочка. Представьте: сердечная мышца становится настолько хрупкой, что просто не выдерживает давления крови и рвется. Смертность в таких случаях почти стопроцентная.
50 минут клинической смерти
Прямо во время обследования сердце пациента остановилось. Пока одна часть команды проводила непрерывный массаж сердца, другая — разворачивала систему ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Это аппарат искусственного сердца и легких, который берет на себя кровообращение, пока настоящий орган не работает.
Борьба за каждое сердцебиение продолжалась почти час. 50 минут мужчина находился в состоянии клинической смерти, пока медики пытались стабилизировать его на аппаратах, чтобы дать хирургам хотя бы шанс начать операцию.
Ювелирная работа в операционной
Кардиохирурги пошли на огромный риск. Проблема в том, что после инфаркта ткань сердца становится мягкой и хрупкой, как бумага.
Сшить такую рану — это настоящая ювелирная работа, где каждое неправильное движение иглы может привести к непоправимому. Тем не менее, врачам удалось ушить разрыв по уникальной методике.
Больше всего медики боялись за мозг — после такой длительной остановки сердца шансы на полноценное восстановление обычно мизерные. Но когда мужчина пришел в сознание и начал выполнять команды врачей, стало понятно: мозг спасен.
Выздоровление не было простым. Впереди были еще инсульт и тяжелые инфекции, с которыми боролась целая армия специалистов: неврологи, кардиологи, фармакологи и медсестры. Почти месяц пациент балансировал на грани, но жажда жизни и профессионализм киевских врачей победили.
— Эта история стала испытанием для всех нас. Счет шел на минуты на каждом этапе. То, что мы сегодня провожаем пациента домой — это лучшая награда, — говорит Иванюк, руководитель Центра и кардиохирург, Анатолий Иванюк, возглавлявший спасательную операцию.
Сегодня мужчина уже дома, рядом с родными. Этот случай навсегда войдет в историю столичной медицины как пример того, что даже при 100% летальности можно побороться, если под рукой есть современные технологии и команда, которая не опускает руки даже спустя 50 минут тишины на мониторе.
Главное фото: Департамент здравоохранения Киева.
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