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Живий після 50 хвилин клінічної смерті: неймовірна історія порятунку в столичній лікарні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Червня 2026, 14:00 3 хв.
Порятунок після клінічної смерті: унікальний випадок у Київській міській лікарні

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