Живий після 50 хвилин клінічної смерті: неймовірна історія порятунку в столичній лікарні

У медицині є випадки, які самі лікарі називають дивом, хоча за цим дивом стоять години виснажливої боротьби та надсучасні технології. Саме така історія днями завершилася в Серцево-судинному центрі Київської міської клінічної лікарні № 1. Пацієнт, чиє серце фактично розірвалося після інфаркту, не просто вижив, а вже виписався додому.

Коли кожна секунда — це життя

Усе почалося зі звичайного, на перший погляд, виклику: сильний біль за грудиною, госпіталізація, діагноз — гострий інфаркт. Лікарі спрацювали оперативно: почистили судину, поставили стент, і, здавалося б, найгірше позаду. Чоловіка перевели до реанімації, але за лічені хвилини ситуація стала катастрофічною.

Ультразвук показав найстрашніше ускладнення інфаркту — розрив вільної стінки лівого шлуночка. Уявіть: серцевий м’яз стає настільки крихким, що просто не витримує тиску крові й рветься. Смертність у таких випадках майже стовідсоткова.

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50 хвилин клінічної смерті

Прямо під час обстеження серце пацієнта зупинилося. Поки одна частина команди проводила безперервний масаж серця, інша — розгортала систему ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації). Це апарат штучного серця та легень, який бере на себе кровообіг, поки справжній орган не працює.

Боротьба за кожне серцебиття тривала майже годину. 50 хвилин чоловік перебував у стані клінічної смерті, поки медики намагалися стабілізувати його на апаратах, щоб дати хірургам бодай шанс розпочати операцію.

Ювелірна робота в операційній

Кардіохірурги пішли на величезний ризик. Проблема в тому, що після інфаркту тканина серця стає м’якою та крихкою, як папір.

Зшити таку рану — це справжня ювелірна робота, де кожен неправильний рух голки може призвести до непоправного. Проте лікарям вдалося ушити розрив за унікальною методикою.

Найбільше медики боялися за мозок — після такої тривалої зупинки серця шанси на повноцінне відновлення зазвичай мізерні. Але коли чоловік прийшов до тями й почав виконувати команди лікарів, стало зрозуміло: мозок врятовано.

Одужання не було простим. Попереду були ще інсульт та важкі інфекції, з якими боролася ціла армія спеціалістів: неврологи, кардіологи, фармакологи та медсестри. Майже місяць пацієнт балансував на межі, але жага до життя та фаховість київських лікарів перемогли.

— Ця історія стала випробуванням для всіх нас. Рахунок йшов на хвилини на кожному етапі. Те, що ми сьогодні проводжаємо пацієнта додому — це найкраща винагорода, — каже Іванюк, керівник Центру та кардіохірург, Анатолій Іванюк, який очолював рятувальну операцію.

Сьогодні чоловік уже вдома, поруч із рідними. Цей випадок назавжди увійде в історію столичної медицини як приклад того, що навіть за 100% летальності можна поборотися, якщо під рукою є сучасні технології та команда, яка не опускає руки навіть через 50 хвилин тиші на моніторі.

Головне фото: Департамент охорони здоров’я міста Києва.

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