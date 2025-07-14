Под взрывами мчался с сердцем для ребенка: как медики спасли три жизни за ночь

В Киеве прямо во время российской атаки врачи Охматдета проводили пересадку органов трем детям. Это произошло после смерти четырехлетней девочки. Родители, давшие согласие на посмертное донорство, спасли троих детей. Делимся этой историей с тобой.

Родители умершей девочки спасли три жизни другим детям: щемящая история

В Национальной детской специализированной больнице Охматдет поделились историей. Спасение жизней детей продолжалось под звуки взрывов и вой сирен. Впервые с момента диагностики смерти головного мозга ребенка врачам удалось получить согласие родителей на донорство органов другим малышам.

Это история о человечности, о невероятной силе родительского решения и о шансе на жизнь даже в самые тяжелые времена, — пишут в больнице.

В начале июля в Охматдет доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. Консилиум врачей 10 июля констатировал смерть головного мозга ребенка. После трагического известия врачи вместе с психологами прошли сложный путь с семьей умершей девочки.

Героическое и сильное решение родителей дать согласие на донорство спасло жизнь трем детям. Сразу после подписания согласия специалисты Охматдета приступили к работе с Украинским центром трансплант-координации, ведь нужно было немедленно проработать логистику, подобрать реципиентов и провести операции в условиях российской атаки.

Двое маленьких пациентов уже были в Охматдете. Это 16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова. Она имела первый статус экстренности, и это был единственный шанс на выживание! Девушке пересадили печень.

Вторым, кого смогли спасти врачи, стал 14-летний мальчик. Он больше семи месяцев жил на диализе в клинике. Мальчик получил донорские почки.

Третьей спасенной врачами стала 12-летняя девочка. В Институте сердца МОЗ Украины сделали пересадку сердца. Операции продолжались более 13 часов. Доктор Института сердца Борис Тодуров довез донорское сердце под обстрелом. Он решил не ждать завершения атаки, ведь состояние девочки было тяжелым и стремительно ухудшалось.

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Наши реципиенты были очень тяжелыми. И я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь троим детям. Это первый случай, когда в Охматдете была проведена и диагностика смерти мозга, и извлечение органов, и трансплантация, — говорит трансплантолог Олег Годик.

Медики работали ночью — под взрывы, ракетный удар и сирены. Врачи выразили благодарность родителям девочки, которые согласились на посмертное донорство.

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