Здоровье и красота

Планируешь сдавать кровь? Рассказываем, как подготовиться к этой процедуре и восстановиться после нее

Диана Просяник, редактор сайта 17 июля 2023, 16:00
Як підготуватися до здачі крові
Фото: Unsplash

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Планируешь сдавать кровь? Рассказываем, как подготовиться к этой процедуре и восстановиться после нее
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