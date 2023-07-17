Планируешь сдавать кровь? Рассказываем, как подготовиться к этой процедуре и восстановиться после нее

В нашем государстве донорство крови является таким же значимым, как и донаты на нужды ВСУ. И ежедневно немало украинцев ходят в центры сдачи крови, чтобы помочь людям, которые нуждаются в этом. Команда Бережи себе с врачом-диетологом Татьяной Лакустой и ОО Агенти крові поделились информацией о том, как должным образом подготовиться к сдаче крови.
Подготовка к донорству требует учета нескольких важных аспектов, в частности — поддержка водного баланса, пищевая подготовка продуктами, богатыми железом, а также достаточное количество сна.
В день проведения процедуры рекомендуется составить рацион на основе:
К продуктам, богатым железом относятся: птица, рыба и морепродукты, субпродукты. Говоря о железосодержащих растительных продуктах, то это:
В зависимости от того, что человек ест, в крови обнаруживают различные нутриенты. Поэтому помни, что за 1-2 дня до сдачи крови необходимо избегать потребления переработанных продуктов и алкоголя.
В зависимости от того, что человек ест, в крови обнаруживают различные нутриенты. Поэтому помни, что за 1-2 дня до сдачи крови необходимо избегать потребления переработанных продуктов и алкоголя.
Кроме того, в процессе подготовки к донации не рекомендуется:
Что касается витаминов, гормонов, включая комбинированные оральные контрацептивы, ферменты, как правило, ограничения отсутствуют. И все же, лучше уточнить эту информацию, в месте, где ты планируешь сдавать кровь, поскольку требования могут быть индивидуальными, в зависимости от группы реципиентов.
Следуй следующим рекомендациям, чтобы быстрее восстановиться после донации крови:
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