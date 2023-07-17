Планируешь сдавать кровь? Рассказываем, как подготовиться к этой процедуре и восстановиться после нее

В нашем государстве донорство крови является таким же значимым, как и донаты на нужды ВСУ. И ежедневно немало украинцев ходят в центры сдачи крови, чтобы помочь людям, которые нуждаются в этом. Команда Бережи себе с врачом-диетологом Татьяной Лакустой и ОО Агенти крові поделились информацией о том, как должным образом подготовиться к сдаче крови.

Как подготовиться к сдаче крови

Подготовка к донорству требует учета нескольких важных аспектов, в частности — поддержка водного баланса, пищевая подготовка продуктами, богатыми железом, а также достаточное количество сна.

В день проведения процедуры рекомендуется составить рацион на основе:

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комплексных углеводов (картофель, макароны, крупы);

нежирных продуктов, богатых железом;

продуктов с содержанием витамина С, для содействия лучшему усвоению железа в желудочно-кишечном тракте.

К продуктам, богатым железом относятся: птица, рыба и морепродукты, субпродукты. Говоря о железосодержащих растительных продуктах, то это:

зеленый горох, брокколи, стручковая фасоль, зелень свеклы, зелень одуванчика, листовая капуста и мангольд;

гречка, киноа;

клубника, арбуз, гранат, инжир, чернослив, сливовый сок, курага, сушеные персики;

фасоль, сушеный горох, сушеные бобы и чечевица.

Что нельзя потреблять за несколько дней до донации

В зависимости от того, что человек ест, в крови обнаруживают различные нутриенты. Поэтому помни, что за 1-2 дня до сдачи крови необходимо избегать потребления переработанных продуктов и алкоголя.

Кроме того, в процессе подготовки к донации не рекомендуется:

пить энергетические напитки в течение 48 часов, потому что они могут влиять на состояние сосудов;

принимать лекарства в течение 72 часов до донации;

курить хотя бы за 2 часа до проведения процедуры.

Что касается витаминов, гормонов, включая комбинированные оральные контрацептивы, ферменты, как правило, ограничения отсутствуют. И все же, лучше уточнить эту информацию, в месте, где ты планируешь сдавать кровь, поскольку требования могут быть индивидуальными, в зависимости от группы реципиентов.

Восстановление после сдачи крови

Следуй следующим рекомендациям, чтобы быстрее восстановиться после донации крови:

Избегай физических нагрузок в течение 12 часов после процедуры;

Воздержись от кофе, энергетиков или крепкого чая в течение нескольких часов после сдачи крови;

Старайся пить много жидкости в течение первых двух дней после донации;

Чтобы усилить восстановление запасов ферритина, гемоглобина и эритроцитов, обогащай свой рацион продуктами, содержащими железо;

В дополнение к предыдущему пункту, воздержись от потребления кофе, чая, молока, кефира или травяных чаев одновременно с продуктами, содержащими железо, поскольку это может препятствовать всасыванию железа в кишечнике.

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