“Донатить” можно даже свои органы! Что такое посмертное донорство и как спасти чью-то жизнь

Ежегодно в Украине в трансплантации нуждаются около 5 000 человек, но реально получают ее только до 400 пациентов.

С 24 февраля до начала июня 2022 года такие операции вообще не проводились, ведь украинской системе здравоохранения потребовалось время, чтобы перенастроиться на работу во время войны.

Однако за второе полугодие наши врачи все же смогли выполнить 384 трансплантации, из которых более половины — от умершего донора.

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Зачем “донатить” свои органы

Недавно телеведущая и основательница Дикого театра Ярослава Кравченко заявила, что написала заявление о посмертном донорстве.

Мы все можем внезапно умереть. Хочется, чтобы смерть не была тщетной. Особенно если есть вариант спасти от трех до восьми жизней, — объясняет она свое решение.

Тысячи людей стоят в очереди на трансплантацию и ищут потенциальных доноров для пересадки какого-то органа. Но статистика печальная — многие умирают, так и не дождавшись шанса на спасение.

Однако в Украине, как и во многих цивилизованных странах мира, есть возможность еще при жизни дать согласие на пересадку своих органов тому, кто больше всего в этом нуждается.

Также это могут сделать и ближайшие родственники умершего, если его биологический материал подходит для трансплантации. Впрочем, многих пугает эта перспектива из-за непонятности процедуры и собственных страхов и предрассудков.

Как написать заявление на посмертное донорство

В целом, написание заявления занимает примерно десять минут. Человеку просто нужно найти ближайшее заведение с трансплант-координатором, заранее договориться по телефону о визите и прийти с паспортом. При этом человек должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Если же вдруг он передумает, то заявление можно отозвать, а затем написать снова неограниченное количество раз.

Кто может стать донором органов после смерти

Многих людей интересуют вопросы, а как врачи будут знать, когда и где умер донор, не испортятся ли его органы к моменту трансплантации.

Здесь важно понимать, что далеко не каждый после смерти сможет стать донором, даже если напишет соответствующее заявление.

Потенциальным донором может быть только человек, умерший с диагнозом смерть головного мозга. Это значит, что мозг остановился, а работу сердца и дыхания врачи поддерживают искусственно.

Обычно речь идет о людях после инсультов, смертельных травм и ДТП. На момент смерти они должны находиться в медицинском учреждении, чтобы врачи могли взять необходимые анализы, изъять органы и найти реципиента.

Но, конечно, на это должно быть либо прижизненное согласие умершего, либо согласие его ближайших родственников.

Что касается того, сколько времени годны органы донора, то это зависит от причины смерти. Если речь идет о травме головного мозга в ДТП, то меньше суток. А если о нарушении мозгового кровообращения — до двух недель при правильных действиях врачей и работе специальных медицинских аппаратов.

Заметим, что по украинским законам погибших гражданских и бойцов во время войны не рассматривают как доноров.

Кто получает органы донора и возможна ли коррупция

Если человек еще при жизни написал заявление на посмертное донорство, то об этом знает только он и Единая государственная информационная система, куда вносятся эти данные.

Лишь по собственному желанию человек можно рассказать о своем решении родственникам, друзьям, в соцсетях и т.д. Если же врачи диагностируют смерть мозга, только тогда в базе ищут, давал ли человек согласие на забор своих органов.

Некоторые боятся, что врачи могут специально констатировать смерть мозга, чтобы убить человека, а органы “перепродать”.

Однако в этом нет никакого смысла, потому что в Украине трансплантация полностью проходит за счет государства. Донорам или их родственникам за посмертное донорство не платят, равно как и у реципиента нет нужды “покупать” органы. Так что у врачей нет возможности на этом заработать.

Кроме того, для констатации смерти мозга собирается целая комиссия, состоящая из трех – пяти врачей и судмедэксперта.

Еще один фактор, предотвращающий коррупцию в этом процессе, — врачи не знают, кому достанется орган. Ведь реципиента выбирает Единая государственная информационная система. Предпочтение отдается пациентам в критическом состоянии и детям.

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Что происходит с телом умершего после извлечения органов

Многих смущает мысль о том, что их тело или тело родственника будет искажено в результате извлечения органов. Ведь сейчас можно “задонатить” 19 своих органов, в частности руки, ноги, глаза и даже лицо.

Однако Дмитрий Коваль объясняет, что во время похорон изменения в теле будут незаметны. Например, вместо конечностей или глаз могут установить протезы. Родственники смогут забрать тело, похоронить его, погоревать и т.д.

Трансплантацию конечностей и лица в Украине еще никогда не проводили. Да и в мире это единичные случаи из-за сложности операции и многих рисков. Но даже если сделают пересадку лица, то на реципиенте оно будет выглядеть по-другому, чем на доноре.

Сейчас все же больше трансплантируют почки, печень, сердце, реже — легкие.

Если человек чувствует себя некомфортно касательно изъятия какого-то конкретного органа, то он может завещать не все свои органы, а только какую-то часть.

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