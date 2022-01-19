Годовалому малышу впервые в Украине трансплантировали печень от посмертного донора. Рассказываем уникальную историю

Уникальная операция прошла 12 января в Первом территориальном медицинском объединении города Львова. Там годовалому малышу впервые в Украине трансплантирована печень от посмертного донора.

Маленького счастливца зовут Артемчик, и он из небольшой деревни в Прикарпатье. Как сообщают врачи, он родился с непроходимыми желчевыводящими путями, потому и весит всего девять с половиной килограммов.

Его диагноз звучит страшно и запутано даже для наиболее опытных — атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность. И обнаружили его, когда малышу было всего три месяца.

У него была желтая кожа и оболочки глаз, в придачу большой животик, а печень коварно и постепенно отказывала.

Маме мальчика Кристине сообщили, что единственное спасение — это трансплантация печени, когда малышу исполнилось всего восемь месяцев.

В семье подходящего донора не нашлось, а от посмертного маленьким детям в нашей стране еще не пересаживали.

Поэтому следующие четыре месяца мама с ребенком жила в больнице, надеясь на чудо. И как подарок на день рождения мальчика, что было 6 января, оно таки случилось.

12 января семья одного мужчины подписала согласие на изъятие органов. У 44-летнего пациента областной клинической психоневрологической больницы им. академика А. Ющенко разорвалась аневризма в мозгу, и спасти его врачам не удалось.

Однако ему удалось подарить жизнь другому.

Печень была доставлена из Винницы вертолетом Нацполиции, поскольку орган вне тела живет всего 12 часов.

Орган встретили трансплантологи, среди которых врачи львовского медучреждения и команда коллег из приехавшей на помощь столичной больницы Феофания.

Сначала врачам нужно было разделить печень специальной техникой, чтобы она подошла по размеру ребенку, а потом уже была сама трансплантация, которая длилась еще около 12 часов.

Поэтому операция оказалась сверхсложной.

Сейчас уже прошла неделя после этих событий, и врачи смогли заключить, что печень работает и состояние ребенка стабильное. Малыш находится в реанимации под круглосуточным мониторингом.

Однако успешная операция — это только половина пути, говорят врачи.

Впереди не менее сложная его часть, поскольку изнуренный болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом. Поэтому команда врачей прилагает максимум усилий, чтобы Артёмка прошел свой путь к выздоровлению как можно скорее.

Мы очень благодарны всем, благодаря кому в Украине удалось трансплантировать печень такому маленькому ребенку, — говорят в больнице.

— Вся команда невероятно благодарна семье доверившегося мальчика и командам собственных врачей, и Клинической больницы Феофания, и всем, кто поспособствовал операции и спасению жизни ребенка.











И, конечно, благодарность и уважение — родственникам донора, которые согласились помочь нам спасти жизнь маленького мальчика.

Очень надеемся! Артёмка у нас мальчик сильный. Все будет хорошо. С Божьей помощью будем ждать хорошие новости, — говорит мама малыша Кристина.

А мы напоминаем, что согласиться на донорство можно будет в один “щелчок”.

В мобильном приложении Дія появится возможность оформить прижизненное согласие на донорство, чтобы после смерти отдать свои органы и спасти чью-то жизнь.

Фото: Ирина Заславец