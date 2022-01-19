Здоровье и красота

Годовалому малышу впервые в Украине трансплантировали печень от посмертного донора. Рассказываем уникальную историю

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 19 января 2022, 09:30
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