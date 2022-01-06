Согласие на донорство — в один клик: украинцы смогут спасти жизни через Дию

Дать согласие на донорство можно будет в один клик. В мобильном приложении Дия появится возможность оформить прижизненное согласие на то, чтобы после смерти отдать свои органы и спасти чью-то жизнь.

Соответствующий закон накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский.

— Информация о том, дал ли человек согласие (на трансплантацию – ред.) или нет является абсолютно закрытой до момента, пока этому человеку не будет установлен диагноз “смерть мозга”. Ни семейный врач, ни кардиолог, ни любой другой врач не будет видеть эту информацию, – объясняет директор центра трансплант-координации Дмитрий Коваль.

— Презумпция несогласия у нас как была, так и остается, – добавляет автор закона о трансплантации Оксана Дмитриева.

Также этот документ предусматривает, что все трансплантации в стране будут бесплатными для пациентов.

Авторы закона отмечают, что предусмотрели коррупционные риски, и отныне пары донор-реципиент будет подбирать Единая государственная система трансплантации, которая полностью независима от человеческого влияния.

В настоящее время согласие на пересадку врачи должны просить у родственников умерших.

По исследованиям Центра трансплант-координации, посмертно стать донорами готовы 57% украинцев.

Впрочем, уже сейчас благодаря развитию трансплантации новые жизни получают сотни украинцев ежегодно. 2021 год стал настоящим прорывом.

Именно в 2021 году в Украине впервые доставляли органы пассажирским самолетом, задействовали вертолеты и самолеты ГСЧС и впервые пересаживали сердце ребенку.

А мы напоминаем, что ежегодно в Украине рождается более 600 детей с пороками сердца, которые нуждаются в установке имплантов-окклюдеров. Стоят они недешево – в среднем 100 тыс. гривен. Как помочь и спасти маленькие сердца, смотрите в сюжете по ссылке.