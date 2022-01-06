Здоровье и красота

Согласие на донорство — в один клик: украинцы смогут спасти жизни через Дию

Майя Подгородецкая, журналист программы Викна-новости, LifeStyle-блогер 06 января 2022, 19:00
Трансплантологія
Фото: Pexels, Unsplash

Больше новостей
Согласие на донорство — в один клик: украинцы смогут спасти жизни через Дию
Музыка не должна быть, как одноразовые стаканчики — Пономарев о современных тенденциях, ротациях на радио и своих колядках
Согласие на донорство — в один клик: украинцы смогут спасти жизни через Дию
Проститутки, мафия и… вампиры: карикатурные образы украинцев в мировом кино
Привітання Зеленського з Різдвом 2022
Поздравление президента Украины с Рождеством
Сбор средств для Артема
Творим новогодние чудеса вместе! Как помочь 10-летнему Артему с редкой патологией ноги
Смотреть больше

Материалы по теме

Що робити, якщо набрякають ноги
Отекают ноги? Доктор Комаровский рассказал, что делать
Чи можна купати дитину при температурі
Можно ли купать ребенка во время болезни — отвечает педиатр
Заподозрили у себя Covid-19: рассказываем, что делать
Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать
Пфайзер
В США одобрили первое лекарство от COVID-19: защищает ли оно от болезни

Видео
0:01:19
Привітання Зеленського з Різдвом 2022

Поздравление президента Украины с Рождеством
0:03:55
Сбор средств для Артема
Творим новогодние чудеса вместе! Как помочь 10-летнему Артему с редкой патологией ноги
0:20:00
1730
Вікна-новини. Выпуск от 06.01.2022 (17:30)
0:03:03
кутя
Как приготовить кутью: рецепты, которые понравятся каждому
0:03:39
Американец
Как американец приехал за любовью, но остался без денег
0:15:00
Выпуск за 22.00
Вікна-новини. Выпуск от 05.01.2022 (22:00)
0:04:01
Казахстан останні події
События в Казахстане: все, что известно о ситуации
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 05.01.2022 (17:30)
0:03:11
Собаки
Собачья жестокость или человеческая безответственность: в Запорожье стая псов набросилась на ребенка
0:02:43
Санки
Мужчина погиб после катания на санках с дочерью — трагедия в Днепре
Больше видео
Проститутки, мафия и… вампиры: карикатурные образы украинцев в мировом кино
Читать дальше
Проститутки, мафия и… вампиры: карикатурные образы украинцев в мировом кино