Згода на донорство — в один клік: українці зможуть врятувати життя через Дію

Погодитися на донорство можна буде в один клік. У мобільному застосунку Дія з’явиться можливість оформити прижиттєву згоду на те, щоб після смерті віддати свої органи й урятувати чиєсь життя.

Відповідний закон напередодні підписав президент України Володимир Зеленський.

— Інформація про те, дала людина згоду (на трансплантацію — ред.) чи ні, є абсолютно закритою до моменту, поки цій людині не буде встановлено діагноз “смерть мозку”. Ані сімейний лікар, ані кардіолог, ані будь-який інший лікар не буде бачити цю інформацію, — пояснює директор центру трансплант-координації Дмитро Коваль.

— Презумпція незгоди у нас як була, так і залишається, — додає авторка закону про трансплантацію Оксана Дмитрієва.

Також цей документ передбачає, що всі трансплантації в країні будуть безоплатними для пацієнтів.

Автори закону наголошують, що унеможливили корупційні ризики, адже пари донор-реципієнт підбиратиме Єдина державна система трансплантації, яка повністю незалежна від людського впливу.

Нині ж про згоду на пересадку лікарі зобов’язані питати у родичів померлих.

За дослідженнями Центру трансплант-координації, посмертно стати донорами готові 57% українців.

Утім, вже зараз завдяки розвитку трансплантації нові життя отримують сотні українців щороку. 2021 став справжнім проривом.

Саме 2021 року вперше в Україні органи доставляли пасажирським літаком, залучали гелікоптери та літаки ДСНС і вперше пересаджували серце дитині.

А ми нагадуємо, що щороку в Україні народжується понад 600 дітей із вадами серця, які потребують встановлення імплантів-оклюдерів. Вартують вони недешево — в середньому 100 тис. грн. Як допомогти і врятувати маленькі серця, дивіться у сюжеті за посиланням.