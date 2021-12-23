На межі життя та смерті: як немовля терміново доправили гелікоптером до лікарні і врятували

“Я почала вірити в дива…” – це перше, що сказала вчора мама немовляти, коли вийшла з вертольота.

Її синочку лише 4 дні. Звуть Віктор. 3 200 завважки, 51 см зростом. Він найменший українець, якого до лікарні доправили вертольотом.

Віктор народився з критичною вадою серця, про яку ніхто не здогадувався.

Під час вагітності лише раз лікарі натякнули, що, можливо, є проблема. Але потім це, начебто, не підтвердилося.

І ось пологи. Ужгород. Віктор з’являється на світ без жодних ускладнень. Одразу кричить, його прикладають до маминих грудей. Наступні 10 годин син біля неї.

Все наче добре, але він слабкий, сил немає навіть голосно плакати. А потім мама помічає – її син починає синіти.

Лікарі терміново забирають дитину в реанімацію. Підключають до кисню. УЗД показує критичну ваду серця.

Треба операція. Однак не в Ужгороді.

У всій Західній Україні єдине місце, де оперують діткам серце – це Львів, Перше територіальне медичне об’єднання Львова.

Там дитячу кардіохірургію відкрили у серпні 2020-го, наразі 80 прооперованих вад серця. І це велике щастя, бо цього кожне маля із Західної України мало їхати у Київ.

Для маленького Віктора цей шлях міг бути вбивчим. Довгої дороги в реанімобілі дитя могло не витримати.

А ще у Львові від квітня літає вертоліт. І він прилетів у Ужгород по Віктора.

Ще одна неймовірна сутуація!

Коли лікарі забирали дитя для транспортування, екіпаж неочікувано дозволив полетіти і мамі. Жінка заскочила на борт у чому стояла. Тільки б бути із сином.

300 км до Львова. Над горами. В тумані. Пілоти нереально круті.

Встигають долетіти за 45 хвилин. Далі – реанімобіль, реанімація, обстеження.

Нині маленький Віктор під цілодобовим моніторингом. Його стан вдалося стабілізувати. Питання операції зараз вирішується.

Але головне – він в надійних руках. Мама, наскільки це, звісно, можливо в такій ситуації – спокійна.

Учора увечері, вийшовши з реанімації, вона усміхнулася і сказала: коли син виросте, розказуватиме йому про цю неймовірну пригоду в 4-й день його життя…

А я в цю мить подумала: коли він виросте, вертольотом уже, певно, нікого не здивуєш. Це буде просто “повітряна швидка”, яка на рівні з реанімобілями “їздитиме” на виклики…

До речі, а ти і твоя сім’я застраховані? Ми нещодавно писали про те, що потрібно знати про медичне страхування в Україні та як це працює.