Люди

На межі життя та смерті: як немовля терміново доправили гелікоптером до лікарні і врятували

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 23 Грудня 2021, 08:00

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