Люди

На грани жизни и смерти: как младенца срочно доставили вертолетом в больницу и спасли

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 23 декабря 2021, 08:00

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