На грани жизни и смерти: как младенца срочно доставили вертолетом в больницу и спасли

“Я начала верить в чудеса…” — это первое, что сказала вчера мама младенца, когда вышла из вертолета.

Ее сынишке всего 4 дня. Зовут Виктор. 200 г весом, 51 см ростом. Он самый маленький украинец, которого в больницу доставили вертолетом.

Виктор родился с критическим пороком сердца, о котором никто не догадывался.

Во время беременности только раз врачи намекнули, что, возможно, есть проблема. Но потом это вроде как не подтвердилось.

И вот роды. Ужгород. Виктор появляется на свет без осложнений. Сразу кричит, его прикладывают к маминой груди. Следующие 10 часов сын у нее.

Все хорошо, но он слаб, сил нет даже громко плакать. А потом мама замечает – ее сын начинает синеть.

Врачи срочно уносят ребенка в реанимацию. Подключают к кислороду. УЗИ показывает критический порок сердца.

Нужна операция. Однако не в Ужгороде.

Во всей Западной Украине единственное место, где оперируют деткам сердце – это Львов, Первое территориальное медицинское объединение Львова.

Там детскую кардиохирургию открыли в августе 2020-го, в настоящее время 80 прооперированных пороков сердца. И это большое счастье, потому что каждый малыш из Западной Украины должен был ехать в Киев.

Для маленького Виктора этот путь мог быть убийственным. Долгой дороги в реанимобиле ребенок мог не выдержать.

А еще во Львове с апреля летает вертолет. И он прилетел в Ужгород за Виктором.

Еще одна невероятная ситуация!

Когда врачи забирали ребенка для транспортировки, экипаж неожиданно позволил улететь и маме. Женщина заскочила на борт, в чем стояла. Только бы быть с сыном.

300 км до Львова. Над горами. В тумане. Пилоты нереально крутые.

Успевают долететь за 45 минут. Далее – реанимобиль, реанимация, обследование.

Ныне маленький Виктор под круглосуточным мониторингом. Его состояние удалось стабилизировать. Вопрос операции сейчас решается.

Но главное – он в надежных руках. Мама, насколько это, конечно, возможно в такой ситуации – спокойная.

Вчера вечером, выйдя из реанимации, она улыбнулась и сказала: когда сын вырастет, будет рассказывать ему об этом невероятном приключении в 4-й день его жизни.

А я в этот момент подумала: когда он вырастет, вертолетом уже, наверное, никого не удивишь. Это будет просто “воздушная скорая”, которая на уровне с реанимобилями будет “ездить” на вызовы…

Кстати, а ты и твоя семья застрахованы? Мы недавно писали о том, что нужно знать о медицинском страховании в Украине и как это работает.