На грани жизни и смерти: как младенца срочно доставили вертолетом в больницу и спасли

“Я начала верить в чудеса…” — это первое, что сказала вчера мама младенца, когда вышла из вертолета.
Ее сынишке всего 4 дня. Зовут Виктор. 200 г весом, 51 см ростом. Он самый маленький украинец, которого в больницу доставили вертолетом.
Виктор родился с критическим пороком сердца, о котором никто не догадывался.
Во время беременности только раз врачи намекнули, что, возможно, есть проблема. Но потом это вроде как не подтвердилось.
Во время беременности только раз врачи намекнули, что, возможно, есть проблема. Но потом это вроде как не подтвердилось.
И вот роды. Ужгород. Виктор появляется на свет без осложнений. Сразу кричит, его прикладывают к маминой груди. Следующие 10 часов сын у нее.
Все хорошо, но он слаб, сил нет даже громко плакать. А потом мама замечает – ее сын начинает синеть.Врачи срочно уносят ребенка в реанимацию. Подключают к кислороду. УЗИ показывает критический порок сердца.
Нужна операция. Однако не в Ужгороде.
Во всей Западной Украине единственное место, где оперируют деткам сердце – это Львов, Первое территориальное медицинское объединение Львова.
Там детскую кардиохирургию открыли в августе 2020-го, в настоящее время 80 прооперированных пороков сердца. И это большое счастье, потому что каждый малыш из Западной Украины должен был ехать в Киев.
Для маленького Виктора этот путь мог быть убийственным. Долгой дороги в реанимобиле ребенок мог не выдержать.
А еще во Львове с апреля летает вертолет. И он прилетел в Ужгород за Виктором.
Еще одна невероятная ситуация!
Когда врачи забирали ребенка для транспортировки, экипаж неожиданно позволил улететь и маме. Женщина заскочила на борт, в чем стояла. Только бы быть с сыном.
Когда врачи забирали ребенка для транспортировки, экипаж неожиданно позволил улететь и маме. Женщина заскочила на борт, в чем стояла. Только бы быть с сыном.
300 км до Львова. Над горами. В тумане. Пилоты нереально крутые.
Успевают долететь за 45 минут. Далее – реанимобиль, реанимация, обследование.
Ныне маленький Виктор под круглосуточным мониторингом. Его состояние удалось стабилизировать. Вопрос операции сейчас решается.
Но главное – он в надежных руках. Мама, насколько это, конечно, возможно в такой ситуации – спокойная.
Вчера вечером, выйдя из реанимации, она улыбнулась и сказала: когда сын вырастет, будет рассказывать ему об этом невероятном приключении в 4-й день его жизни.
А я в этот момент подумала: когда он вырастет, вертолетом уже, наверное, никого не удивишь. Это будет просто “воздушная скорая”, которая на уровне с реанимобилями будет “ездить” на вызовы…
Кстати, а ты и твоя семья застрахованы? Мы недавно писали о том, что нужно знать о медицинском страховании в Украине и как это работает.