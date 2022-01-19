Здоров'я та краса

Однорічному малюку вперше в Україні трансплантували печінку від посмертного донора. Розповідаємо унікальну історію

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 19 Січня 2022, 09:30
Дитині трансплантували печінку від посмертного донора

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