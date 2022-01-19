Однорічному малюку вперше в Україні трансплантували печінку від посмертного донора. Розповідаємо унікальну історію

Унікальна операція відбулась 12 січня в Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова. Там однорічному малюку вперше в Україні трансплантували печінку від посмертного донора.

Маленького щасливця звуть Артемчик, і він з невеликого села на Прикарпатті. Як повідомляють лікарі, хлопчик народився з непрохідними жовчовивідними шляхами, тому і важить усього дев’ять з половиною кілограмів.

Його діагноз звучить страшно і заплутано навіть для найбільш досвідчених — атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність. І виявили його, коли малюку було всього три місяці.

У нього була жовта шкіра та оболонки очей, на додачу великий животик, а печінка підступно і поступово відмовляла.

Мамі хлопчика Христині повідомили, що єдиний порятунок — це трансплантація печінки, коли малому виповнилось лише вісім місяців.

У родині придатного донора не знайшлося, а від посмертного маленьким дітям у нашій країні ще не пересаджували.

Тому наступні чотири місяці мама з дитиною жила у лікарні, сподіваючись на диво. І як подарунок на день народження хлопчика, що було 6 січня, воно таки сталось.

12 січня родина одного чоловіка підписала згоду на вилучення органів. У 44-річного пацієнта обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. академіка О. Ющенка розірвалась аневризма у мозку, і врятувати його лікарям не вдалось.

Проте йому вдалося подарувати життя іншому.

Печінку було доправлено з Вінниці вертольотом Нацполіції, оскільки орган поза тілом живе всього 12 годин.

Орган зустріли трансплантологи, серед яких лікарі львівського медзакладу та команда колег зі столичної лікарні Феофанія, які приїхали на допомогу.

Спочатку лікарям потрібно було розділити печінку спеціальною технікою, щоб вона підійшла за розміром дитині, а вже потім була сама трансплантація, яка тривала ще близько 12 годин.

Тому операція виявилась надскладною.

Наразі вже минув тиждень після цих подій, і лікарі змогли зробити висновок, що печінка працює і стан дитини стабільний. Малюк перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом.

Проте успішна операція — це лише половина шляху, говорять лікарі.

Попереду не менш складна його частина, оскільки виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом. Тому команда лікарів докладає максимум зусиль, щоб Артемко пройшов свій шлях до одужання якомога швидше.

Ми дуже вдячні усім, завдяки кому в Україні вдалося трансплантувати печінку такій маленькій дитині, — кажуть у лікарні.

— Уся команда неймовірно вдячна родині хлопчика, що довірилася, і командам власних лікарів, і Клінічної лікарні Феофанія та усім, хто посприяв операції та порятунку життя дитини.











І, звісно, найбільша подяка і шана — родичам донора, які погодилися допомогти нам врятувати життя маленького хлопчика.

Дуже сподіваємось! Артемко в нас хлопчик сильний. Все буде добре. З Божою поміччю будемо чекати на хороші новини, — каже мама малюка Христина.

А ми нагадуємо, що погодитися на донорство можна буде в один “клац”.

У мобільному застосунку Дія з’явиться можливість оформити прижиттєву згоду на донорство, щоб після смерті віддати свої органи — й урятувати чиєсь життя.

Фото: Ірина Заславець