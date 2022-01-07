Розповіді

Це унікальна дитина: історія 16-річної Софійки, якій трансплантація врятувала життя

Майя Підгородецька, журналістка програми Вікна-новини, fashion-блогерка 07 Січня 2022, 14:05
Софія

Більше новин
Це унікальна дитина: історія 16-річної Софійки, якій трансплантація врятувала життя
Кажуть, що ми одне одного не розуміємо, бо з різних планет — Карпачов про протиріччя в парі
село
На Закарпаття прийшла страшна повінь. Змило 14 річного підлітка, тривають пошуки
Як порозумітися з токсичними батьками
Токсичні батьки: як віднайти “місток” до прощення та діалогу
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом: оригінальні картинки від Вікон
Дивитись більше

Матеріали по темі

Трансплантологія
Згода на донорство — в один клік: українці зможуть врятувати життя через Дію
Оксана Линів - історія української диригентки
Зі львівського музучилища до Королівської опери Лондона — шлях обдарованої української диригентки
Що робити, якщо набрякають ноги
Набрякають ноги? Доктор Комаровський розповів, що робити
Історія сліпого автомеханіка
Ремонт машин наосліп! Історія автомеханіка, який втратив зір, але не покликання

Відео
0:02:40
село

На Закарпаття прийшла страшна повінь. Змило 14 річного підлітка, тривають пошуки
0:03:09
еда
Новорічний марафон їжі: як не стати жертвою переїдання на Різдво
0:01:19
Привітання Зеленського з Різдвом 2022
Привітання президента України з Різдвом
0:03:55
Збір коштів Артему
Творимо новорічні дива разом! Як допомогти 10-річному Артему з рідкісною патологією ноги
0:20:00
1730
Вікна-новини. Випуск від 06.01.2022 (17:30)
0:03:03
кутя
Як приготувати кутю: рецепти, що сподобаються кожному
0:03:39
Американец
Як американець приїхав за коханням, але залишився без грошей
0:15:00
Выпуск за 22.00
Вікна-новини. Випуск від 05.01.2022 (22:00)
0:04:01
Події у Казахстані
Події у Казахстані: усе, що відомо про ситуацію
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 05.01.2022 (17:30)
Більше відео
Музика не має бути, як одноразові стаканчики — Пономарьов про сучасні тенденції, ротації на радіо та свої колядки
Читати далі
Музика не має бути, як одноразові стаканчики — Пономарьов про сучасні тенденції, ротації на радіо та свої колядки