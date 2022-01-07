Це унікальна дитина: історія 16-річної Софійки, якій трансплантація врятувала життя

Тисячі дітей та дорослих в Україні щорічно потребують пересадки органів. І донедавна їхній шанс на порятунок був мізерним, адже кожного разу лікарі мусили просити в родичів померлого згоду на трансплантацію.

Серед тих, хто потребував такої операції, і 16-річна Софія. Вона народилася з рідкісною генетичною недугою і врятувати її могла лише пересадка нирки від неродинного донора.

Історія, котра доводить, що наші лікарі вміють творити дива — далі.

Софійка – унікальна дитина

Зараз Софія посміхається та доїдає свій останній лікарняний обід. Після двох років в Охматдиті її нарешті виписують.

Історія цієї дівчинки для лікарів була неабияким викликом.

Софія – це унікальна дитина, яка має вроджену патологію імунної системи та захворювання нирок, — розповідає лікар-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

А мама дівчини додає:

— Змалечку вона не хворіла. Недуга далася взнаки пізніше.

Це один випадок на мільйон. Так збіглося, що один із батьків є носієм гену. В цьому ніхто не винен.

Із шести років Софія перестала рости. А за тим виникли проблеми із суглобами та нирками. Точно такий генетичний збій був і в її меншого братика. Він помер у шестирічному віці від ниркової недостатності. Це сталося дев’ять років тому.

На той час навіть родиної пересадки в Україні не робили, – пригадує мама Софії.

Мати мусила боротися за життя другої дитини. А її стан погіршувався щодень.

— Було дуже важко дихати, постійно кашляла. Часто на діалізі боліла голова, нудило.

Потрібна була пересадка нирки. І одного дня дівчині повідомляють – донор знайшовся.

Я була щаслива, звісно. Мені не було страшно. Я просто йшла за новим життям.

Нині завдяки розвитку в Україні трансплантації нові життя отримують сотні українців щороку.

2021-й став справжнім проривом. В Україні вперше пересаджували серце дитині. А перед Новим роком ухвалили закон, який дасть змогу кожному українцю висловити свою згоду або незгоду на посмертне донорство через додаток Дія.

Нині ж згоду на пересадку питають у родичів померлих. Софійка знає, що її рятівникові було 32.

Він був спортсменом. Казали, що він був дуже-дуже доброю людиною.

Нирка повністю змінила життя Софії. Дівчина запевняє, що “піклуватиметься про неї”.

Нагадуємо, що відтепер українці зможуть врятувати чиєсь життя за допомогою одного кліка. Читайте більше про те, як працює згода на донорство через Дію.