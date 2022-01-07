Рассказы

Это уникальный ребенок: история 16-летней Софии, которой трансплантация спасла жизнь

Майя Подгородецкая, журналист программы Викна-новости, LifeStyle-блогер 07 января 2022, 14:05
Софія

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