Это уникальный ребенок: история 16-летней Софии, которой трансплантация спасла жизнь

Тысячи детей и взрослых в Украине ежегодно нуждаются в пересадке органов. Еще недавно их шанс на спасение был ничтожным, ведь каждый раз врачи должны были просить у родственников умершего согласие на трансплантацию.

Среди тех, кто нуждался в такой операции, и 16-летняя София. Она родилась с редким генетическим недугом и спасти ее могла только пересадка почки от неродственного донора.

История, которая доказывает, что наши врачи умеют творить чудеса — дальше.

София – уникальный ребенок

Сейчас София улыбается и доедает последний больничный обед. После двух лет в Охматдете ее наконец-то выписывают.

История этой девочки для врачей была большим вызовом.

София – это уникальный ребенок, который имеет врожденную патологию иммунной системы и заболевания почек, – рассказывает врач-трансплантолог Охматдет Олег Годик.

А мама девушки добавляет:

— С детства она не болела. Болезнь сказалась позже.

Это один случай на миллион. Так совпало, что один из родителей является носителем гена. В этом никто не виноват.

С шести лет София перестала расти. А затем возникли проблемы с суставами и почками. Точно такой же генетический сбой был и у ее младшего братика. Он скончался в шестилетнем возрасте от почечной недостаточности. Это произошло девять лет назад.

В то время даже родственную пересадку в Украине не делали, – вспоминает мама Софии.

Мама должна была бороться за жизнь второго ребенка. А ее состояние ухудшалось каждый день.

— Было очень тяжело дышать, кашляла. Часто на диализе болела голова, тошнило.

Софии понадобилась пересадка почки. И однажды девушке сообщают – донор нашелся.

Я была счастлива, конечно. Мне не было страшно. Я просто шла за новой жизнью.

Сейчас благодаря развитию трансплантации в Украине новые жизни получают сотни украинцев ежегодно.

2021-й год стал настоящим прорывом. В Украине впервые пересаживали сердце ребенку. А перед Новым годом был принят закон, который позволит каждому украинцу выразить свое согласие или несогласие на посмертное донорство через приложение Дия.

Сейчас согласие на пересадку спрашивают у родственников умерших. София знает, что ее спасителю было 32 года.

Он был спортсменом. Говорили, что он был очень-очень хорошим человеком.

Пересадка почки полностью изменила жизнь Софии. Девушка уверяет, что будет “заботиться о ней”.

Напоминаем, что теперь украинцы смогут спасти чью-то жизнь при помощи одного клика. Читайте больше о том, как работает согласие на донорство через Дию.