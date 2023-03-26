Здоров'я та краса

“Донатити” можна навіть свої органи! Що таке посмертне донорство та як врятувати чиєсь життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Березня 2023, 13:30
Посмертне донорство в Україні - як це працює
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
YouTube-канали для вивчення англійської
Для дорослих і дітей: YouTube-канали, де ти можеш вивчити англійську з нуля
інтервальне голодування
“Як зрозуміти, чи підходить мені інтервальне голодування?”
Чому ми закохуємося на роботі
Ми між нами: чому лав-сторі виникають на роботі та до чого тут спільні інтереси — пояснення психологині
Дивитись більше

Матеріали по темі

зоровий синдром
Зупинись і зроби перерву: що таке комп’ютерний зоровий синдром і що з цим робити
“Донатити” можна навіть свої органи! Що таке посмертне донорство та як врятувати чиєсь життя
“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”
американські хірурги приїхали в Україну
Я народився в США, але моє серце тут! Американські хірурги приїхали в Україну з місією
проблеми з зубами
Просто пломба — не вихід: які аналізи здавати при проблемах з зубами

Відео
Карта бойових дій в Україні 26.03.2023 онлайн

Відбиття понад 85 атак росіян на кількох напрямках: карта бойових дій в Україні 26 березня в режимі онлайн
0:03:59
американські хірурги приїхали в Україну
Я народився в США, але моє серце тут! Американські хірурги приїхали в Україну з місією
0:02:34
Як українські військові опановують САУ AS-90 у Великій Британії
Для мене це просто фантастика — британський інструктор про навчання бійців ЗСУ
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:49
Як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку
Піт артилерії береже кров піхоти! Як українці винищують ворога на Бахмутському напрямку
0:03:32
Наслідки удару по Костянтинівці 24 березня - репортаж з місця події
Ще донедавна була тиловою, а тепер прифронтова — репортаж з Костянтинівки
Карта бойових дій в Україні
16 ударів української авіації по окупантах та знищені Шахед і Ланцет: карта бойових дій в Україні 25 березня в режимі онлайн
вступ до ЄС
З якою швидкістю Україна рухається до членства в ЄС: виконані умови та перспективи
Карта бойових дій в Україні 24.03.2023 онлайн
Позиційні бої в Бахмуті та відбиття ворожих атак: карта бойових дій в Україні 24 березня в режимі онлайн
0:02:56
Модернізовані військові машини
Воювати можна й модернізованим: як волинське ТрО перетворює брухт на зброю проти окупантів
Більше відео
Мамалига: рецепт з кукурудзяної крупи — покрокове приготування
Читати далі
Ситна і смачна: як приготувати мамалигу з кукурудзяної крупи — простий рецепт
Петрушка
Читати далі
Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт: найкращі дні для гарного врожаю

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь