Плануєш здавати кров? Розповідаємо, як підготуватися до цієї процедури та як відновитися після неї

У нашій державі донорство крові є таким саме значущим, як і донати на потреби ЗСУ. І щодня чимало українців ходять у центри здачі крові, щоб допомогти людям, які потребують цього. Команда Бережи себе разом лікаркою-дієтологинею Тетяною Лакустою та ГО Агенти крові поділилися інформацією про те, як належним чином підготуватися до здачі крові.
Підготовка до донорства вимагає врахування декількох важливих аспектів, зокрема: підтримка водного балансу, харчова підготовка продуктами, що багаті залізом, а також достатня кількість сну.
У день проведення процедури рекомендується скласти раціон на основі:
До продуктів, що багаті на залізо, належать: птиця, риба та морепродукти, субпродукти. Говорячи про залізовмісні рослинні продукти, то це:
Залежно від того, що людина їсть, у крові виявляють різні нутрієнти. Тому пам’ятай, що за 1-2 дні до здачі крові необхідно уникати споживання процесованих продуктів (сосиски, ковбаси) та алкоголю.
Залежно від того, що людина їсть, у крові виявляють різні нутрієнти. Тому пам’ятай, що за 1-2 дні до здачі крові необхідно уникати споживання процесованих продуктів (сосиски, ковбаси) та алкоголю.
Також в процесі підготовки до донації не рекомендується:
Що стосується вітамінів, гормонів, включно з комбінованими оральними контрацептивами, ферментами, як правило, обмеження відсутні. Та все ж, краще уточнити цю інформацію у місці, де ти плануєш здавати кров, оскільки вимоги можуть бути індивідуальними, залежно від групи реципієнтів.
Дотримуйся наступних рекомендацій, щоб швидше відновитися після донації крові:
Раніше ми розповідали, що таке посмертне донорство та як врятувати чиєсь життя.
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