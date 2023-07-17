Плануєш здавати кров? Розповідаємо, як підготуватися до цієї процедури та як відновитися після неї

У нашій державі донорство крові є таким саме значущим, як і донати на потреби ЗСУ. І щодня чимало українців ходять у центри здачі крові, щоб допомогти людям, які потребують цього. Команда Бережи себе разом лікаркою-дієтологинею Тетяною Лакустою та ГО Агенти крові поділилися інформацією про те, як належним чином підготуватися до здачі крові.

Як підготуватися до здачі крові

Підготовка до донорства вимагає врахування декількох важливих аспектів, зокрема: підтримка водного балансу, харчова підготовка продуктами, що багаті залізом, а також достатня кількість сну.

У день проведення процедури рекомендується скласти раціон на основі:

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комплексних вуглеводів (картопля, макарони, крупи);

нежирних продуктів, що багаті залізом;

продуктів з вмістом вітаміну С для сприяння кращому засвоєнню заліза в шлунково-кишковому тракті.

До продуктів, що багаті на залізо, належать: птиця, риба та морепродукти, субпродукти. Говорячи про залізовмісні рослинні продукти, то це:

зелений горох, броколі, стручкова квасоля, зелень буряка, зелень кульбаби, листова капуста та мангольд;

гречка, кіноа;

полуниця, кавун, гранат, інжир, чорнослив, сливовий сік, курага, сушені персики;

квасоля, сушений горох, сушені боби та сочевиця.

Що не можна споживати за кілька днів до донації

Залежно від того, що людина їсть, у крові виявляють різні нутрієнти. Тому пам’ятай, що за 1-2 дні до здачі крові необхідно уникати споживання процесованих продуктів (сосиски, ковбаси) та алкоголю.

Також в процесі підготовки до донації не рекомендується:

пити енергетичні напої протягом 48 годин, тому що вони можуть впливати на стан судин;

приймати ліки протягом 72 годин до донації;

курити хоча б за 2 години до проведення процедури.

Що стосується вітамінів, гормонів, включно з комбінованими оральними контрацептивами, ферментами, як правило, обмеження відсутні. Та все ж, краще уточнити цю інформацію у місці, де ти плануєш здавати кров, оскільки вимоги можуть бути індивідуальними, залежно від групи реципієнтів.

Відновлення після здачі крові

Дотримуйся наступних рекомендацій, щоб швидше відновитися після донації крові:

Уникай фізичних навантажень протягом 12 годин після процедури;

Утримайся від кави, енергетиків або міцного чаю протягом декількох годин після здачі крові;

Намагайся пити багато рідини протягом перших двох днів після донації;

Щоб підсилити відновлення запасів феритину, гемоглобіну та еритроцитів, збагачуй свій раціон продуктами, що містять залізо;

На додачу до попереднього пункту, утримайся від споживання кави, чаю, молока, кефіру, або трав’яних чаїв одночасно з продуктами, що містять залізо, оскільки це може перешкоджати всмоктуванню заліза в кишківнику.

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