Здоров'я та краса

Плануєш здавати кров? Розповідаємо, як підготуватися до цієї процедури та як відновитися після неї

Діана Просяник, редакторка сайту 17 Липня 2023, 16:00
Як підготуватися до здачі крові
Фото: Unsplash

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