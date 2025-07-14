Під вибухами мчав із серцем для дитини: як медики врятували три життя за ніч

У Києві прямісінько під час російської атаки лікарі Охматдиту проводили пересадку органів трьом дітям. Це трапилося після смерті чотирирічної дівчинки. Батьки, які дали згоду на посмертне донорство, врятували трьох дітей. Ділимося цією історією з тобою.

Батьки померлої дівчинки врятували три життя іншим дітям: щемка історія

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит поділилися історією. Порятунок життів дітей тривав під звуки вибухів та вий сирен. Уперше з моменту діагностування смерті головного мозку дитини лікарям вдалося отримати згоду батьків на донорство органів іншим малюкам.

Це історія про людяність, про неймовірну силу батьківського рішення і про шанс на життя навіть у найважчі часи, — пишуть у лікарні.

На початку липня до Охматдиту доправили 4-річну дівчинку з Житомирської області. Консиліум лікарів 10 липня констатував смерть головного мозку дівчинки. Після трагічної звістки лікарі разом із психологами пройшли складний шлях з родиною померлої дівчинки.

Героїчне та сильне рішення батьків дати згоду на донорство врятувало життя ще трьом дітям. Відразу після підписання згоди фахівці Охматдиту почали роботу з Українським центром трансплант-координації, адже потрібно було негайно проробити логістику, підібрати реципієнтів та провести операції в умовах російської атаки.

Двоє маленьких пацієнтів уже були в Охматдиті. Це 16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова. Вона мала перший статус екстреності і це був єдиний шанс на виживання! Дівчині пересадили печінку.

Другим, кого змогли врятувати лікарі, став 14-річний хлопчик. Він понад сім місяців жив на діалізі у клініці. Хлопчик отримав донорські нирки.

Третьою врятованою лікарями стала 12-річна дівчинка. В Інституті серця МОЗ України їй зробили пересадку серця. Операції тривали понад 13 годин. Лікар Інституту серця Борис Тодуров довіз донорське серце під обстрілом. Він вирішив не чекати на завершення атаки, адже стан дівчинки був важким і стрімко погіршувався.

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Наші реципієнти були дуже важкими. І я щиро вдячний батькам за розуміння того, що їхнє рішення подарувало шанс на життя трьом дітям. Це перший випадок, коли в Охматдиті була проведена і діагностика смерті мозку, і вилучення органів, і трансплантація, — каже трансплантолог Олег Годік.

Медики працювали уночі — під вибухи, ракетний удар та сирени. Лікарі висловили вдячність батькам дівчинки, які погодилися на посмертне донорство.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до здачі крові.

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