Історії Розповіді

Під вибухами мчав із серцем для дитини: як медики врятували три життя за ніч

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Липня 2025, 17:00
в Охматдиті врятували трьох дітей

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