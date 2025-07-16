Истории Рассказы

Две пересадки сердца за 52 часа: уникальная история спасения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 июля 2025, 21:00
Две пересадки сердца за 52 часа: уникальная история спасения

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь