Две пересадки сердца за 52 часа: уникальная история спасения

За трое суток в его груди побывало три сердца — и только с последней попытки наконец крепко забилось. Это уникальный случай, когда врачам пришлось сделать юноше две пересадки подряд после того, как собственное сердце вышло из строя. Первый донорский орган тоже отказал.

О невероятной истории, которая длилась 52 часа, рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Три пересадки за 52 часа: уникальный случай во Львове

20-летний Виталий Дац из Яворова Львовской области сейчас готовится к выписке. Но еще недавно ему пришлось сражаться за жизнь.

Юноша с рождения имел порок сердца, о котором ничего не знал. Ее развитие началось после вирусной простуды, которую он перенес полгода назад. Тогда был в Польше и как только ему стало совсем плохо решил поехать домой.

Специалисты одной из львовских клиник поставили диагноз дилатационная кардиомиопатия. Во время этого заболевания сердце теряет упругость, раздувается как пуля и уже не может перекачивать кровь. Фракция выброса — всего 15%, хотя норма 50-70%.

Единственный выход — трансплантация. Кроме того, у Виталия развилась аритмия, из-за чего ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Через три месяца он начал бить парня током, а фракция снизилась до 10%.

До Больницы Святого Пантелеймона Виталий добрался уже на реанимобиле в критическом состоянии. Его сердце фактически перестало работать, дефибриллятор постоянно подавал электрический разряд.

Только за одну ночь пациент получил более 20 ударов током по 800 вольт. Досталось даже кардиохирургу Роману Домашичу, забиравшему устройство из груди пациента. Его ударило током дважды.

Специалисты сразу внесли Виталия в письмо ожидания сердца и подсоединили к ЭКМО — аппарату, заменяющему работу сердца и легких.

Донорское сердце появилось через неделю, но было недостаточно здоровым. Однако состояние Виталия было критическим и без операции он бы умер. Врачи отважились на пересадку.

Сердце сначала заработало, а через час остановилось. Кардиохирурги снова подсоединили парня к ЭКМО и повторно внесли в письмо ожидания.

— Несмотря на минимальные шансы получить донорский орган, судьба подарила ему сразу две возможности — с разницей только в 52 часа. Случилось настоящее чудо: через 2 суток снова появился донор и Виталию пересадили новое сердце, — руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич.

В этот раз трансплантация прошла успешно. Специалисты боролись за жизнь Виталия почти месяц.

Этот молодой парень наша великая гордость и пример слаженной работы всей команды, — добавляет Роман.

Со дня трансплантации прошло три недели, несмотря на слабость, Виталий чувствует себя хорошо, а новое сердце работает стабильно. Дальше парень должен проходить реабилитацию и регулярные контрольные обследования.

Мама Виталия говорит, что Бог спас ее сына руками врачей и семей доноров, которые давали согласие на трансплантацию.

Первое медицинское объединение Львова выразило соболезнование родным обоих доноров, принявших решение пожертвовали органы близкого человека, тем самым подарив шанс на жизнь для больных пациентов.

Недавно в Киеве 4-летняя девочка стала посмертным донором для троих детей. Доктор Института сердца Борис Тодуров довез донорское сердце для ребенка под обстрелом.

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