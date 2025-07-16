Історії Розповіді

Дві пересадки серця за 52 години: унікальна історія порятунку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Липня 2025, 21:00
Дві пересадки серця за 52 години: унікальна історія порятунку

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