Дві пересадки серця за 52 години: унікальна історія порятунку

За три доби в його грудях побувало три серця — і лише з останньої спроби нарешті міцно забилося. Це унікальний випадок, коли лікарям довелося зробити юнаку дві пересадки поспіль після того, як власне серце вийшло з ладу. Перший донорський орган також відмовив.

Про неймовірну історію, яка тривала 52 години, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Три пересадки за 52 години: унікальний випадок у Львові

20-річний Віталій Дац із Яворова, що на Львівщині, нині готується до виписки. Але ще недавно йому довелося боротися за життя.

Юнак від народження мав ваду серця, про яку нічого не знав. Її розвиток почався після вірусної застуди, яку він переніс півроку тому. Тоді був у Польщі й щойно стало зовсім зле вирішив поїхати додому.

Спеціалісти однієї з львівських клінік поставили діагноз дилатаційна кардіоміопатія. Під час цього захворювання серце втрачає пружність, роздувається як куля і вже не може перекачувати кров. Фракція викиду — всього 15%, хоча норма 50-70%.

Єдиний вихід — трансплантація. Окрім цього, у Віталія розвинулася аритмія, через що йому імплантували кардіовертер-дефібрилятор. За три місяці він почав бити хлопця струмом, а фракція знизилася до 10%.



До Лікарні Святого Пантелеймона Віталій дістався вже на реанімобілі в критичному стані. Його серце фактично перестало працювати, дефібрилятор постійно подавав електричний розряд.

Лише за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів струмом по 800 вольтів. Дісталося навіть кардіохірургу Роману Домашичу, який забирав пристрій з грудей пацієнта. Його вдарило струмом двічі.

Фахівці відразу внесли Віталія в лист очікування на серце і під’єднали до ЕКМО — апарату, що замінює роботу серця і легень.

Донорське серце з’явилося за тиждень, але було недостатньо здоровим. Проте стан Віталія був критичним і без операції він би помер. Лікарі наважилися на пересадку.

Серце спершу запрацювало, а через годину зупинилося. Кардіохірурги знову під’єднали хлопця до ЕКМО і повторно внесли до листа очікування.

— Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, доля подарувала йому одразу дві такі можливості – з різницею лише у 52 години. Сталося справжнє диво: через 2 доби знову з’явився донор і Віталію пересадили нове серце, — керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Цього разу трансплантація пройшла успішно. Спеціалісти боролися за життя Віталія майже місяць.

Цей молодий хлопець наша велика гордість і приклад злагодженої роботи всієї команди, — додає Роман.

З дня трансплантації минуло три тижні. Попри слабкість, Віталій почувається добре, а нове серце працює стабільно. Далі хлопець має проходити реабілітацію та регулярні контрольні обстеження. Його найбільша мрія — відновитися і повернутися до занять у спортзалі.

Мама Віталія каже, що Бог врятував її сина руками лікарів і родин донорів, що давали згоди на трансплантації.

Перше медичне об’єднання Львова висловило співчуття рідним обох донорів, які ухвалили рішення пожертвували органи близької людини, тим самим подарувавши шанс на життя для хворих пацієнтів.

Нещодавно у Києві 4-річна дівчинка стала посмертним донором для трьох дітей. Лікар Інституту серця Борис Тодуров довіз донорське серце для дитини під обстрілом.

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